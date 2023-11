Após derrota para o Grêmio, Thiago Kosloski mantém viva a esperança de fugir do rebaixamento.

Nesta quarta-feira (01), o Coritiba sofreu sua terceira derrota consecutiva em sua casa. O Coxa foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio em partida pelo Brasileirão 2023. A equipe está na décima nona posição na tabela, 8 pontos atrás do Vasco e 14 pontos atrás do Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A equipe paranaense precisa vencer os próximos jogos e torcer por uma combinação de resultados para se manter na primeira divisão. Após o jogo, Thiago Kosloski falou sobre o futuro da equipe no campeonato e manteve como objetivo ganhar os próximos sete jogos.

"A gente tem que tentar ganhar os sete, a conta é simples. Nós vamos tentar fazer as sete vitórias. Lógico que é muito difícil, a situação é complicada, temos alguns jogos fora ainda, contra equipes que também estão brigando por alguma situação no campeonato. Mas não podemos baixar a cabeça, temos a obrigação de fazer isso, lutar e guerrear o tempo inteiro, e aí, quem sabe, conseguir a vitória."

O treinador comentou sobre a condição física de Islam Slimani, a expulsão do jogador e a escolha de uma formação ofensiva, a mesma usada no último confronto contra o Internacional.

"Islam Slimani é um atleta de 35 anos que não está acostumado com a sequência de jogos no Brasil, e ele também veio dos jogos da seleção, o que o fez sentir um desconforto muscular que o tirou do confronto contra o Inter. A ideia era dar sequência, mas infelizmente ele foi expulso. Tentamos pressionar o Grêmio, estávamos mais perto do segundo gol, e acabamos tomando, infelizmente."

O aproveitamento do Coritiba em casa está muito abaixo do esperado no Brasileirão de 2023. Em 11 jogos no Couto Pereira, o Coxa venceu apenas 3.

"Este ano, tivemos um aproveitamento muito abaixo do esperado jogando no Couto. O Couto é a força do Coritiba, sempre foi e sempre será, e esperamos que no próximo jogo possamos voltar a vencer em casa o mais rápido possível."

Próximo confronto

Após a trágica derrota, o Coritiba receberá o Goiás, um adversário direto na luta para escapar da zona de rebaixamento. O jogo será no domingo (5), no Couto Pereira, às 18h30. Caso vença, o Coxa dependerá de outros resultados para continuar tendo esperanças de permanecer na Série A.