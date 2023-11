Endrick mostra repertório e empolga torcida do Palmeiras

Após a grande atuação de Endrick, no último embate contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, a torcida do Palmeiras se mostrou muito empolgada com a exibição do camisa nove. Na partida, o atacante foi o principal jogador da equipe, contribuindo com dois golaços e ótimas jogadas para a épica virada Alviverde em vitória por 4 a 3.

Com a vitória, o Palmeiras se aproxima do líder Botafogo, e diminui a distância para apenas três pontos. Após o jogo, ao ser entrevistado, o garoto falou que gosta desses tipos de jogos, e que sonha com o título Brasileiro.

"É o jogo que gosto. Meus amigos, meu pai, meus empresários, sou jogador que aparece em hora que está difícil. Eu gosto de desconstruir as críticas, gosto de mostrar o que sou, sou um garoto feliz agora com mais maturidade. Vou lutar cada segundo para conquistar esse Brasileirão. Espero que eu possa conquistar meu segundo Brasileiro. Só agradecer por esses dois gols.", completou o atacante.

Endrick já tem futuro definido para julho de 2024: o Real Madrid

No entanto, a cada jogo, Endrick se aproxima mais de sua transferência ao Real Madrid. Comprado por 72 milhões de Euros (R$ 394 milhões), o jogador só poderá ser transferido de vez ao clube Espanhol, em julho de 2024, quando completará 18 anos de idade. Essa foi a terceira maior venda do futebol Brasileiro, ficando atrás apenas de Neymar (88,4 milhões de euros) e recentemente Vitor Roque (74 milhões de euros), ambos ao Barcelona.

Vale ressaltar que, o contrato do Real Madrid com o Palmeiras, garante ao Verdão 2,5 milhões de Euros a cada 5 gols que Endrick marcar na temporada. Sendo assim, com os dois gols que o jogador marcou nesse último jogo, ele atingiu a meta 10 gols nesta temporada. Rendendo ao time paulista um total em cerca de R$ 13,1 milhões.

Quando o Palmeiras foi derrotado pelo Boca Juniors, na Copa Libertadores, Endrick deu uma entrevista lamentando o fato de ter que deixar o time em 2024, tendo em vista que foi sua última oportunidade de disputar o torneio.

"Vocês sabem que ser desclassificado não é fácil, principalmente para mim. Estou um pouco triste ainda, porque sei que ano que vem não vou estar aqui. Então, foi minha primeira (Libertadores) e, como eu já falei eu quero voltar para cá, queria ter conquistado esse título.", disse Endrick.

Ao que tudo indica, o Real Madrid tem pressa para ter o jogador, a ideia é que, ao chegar na Espanha, o camisa 9 já esteja preparado para ser colocado imediatamente no elenco profissional, para que tenha a chance de disputar a pré-temporada junto com a equipe.