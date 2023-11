Fluminense chega à segunda final de Libertadores na história; veja quais times alcançaram o mesmo feito

O Fluminense vai a campo, no Maracanã, neste sábado (4) pela segunda vez em sua história para buscar o título inédito da Copa Libertadores da América. Na primeira tentativa, a frustrante derrota contra a LDU, nos pênaltis, em 2008. Agora, o Flu terá pela frente o Boca Juniors, recordista em finais (12).



Mas, além do Fluminense, você sabe quais outros time disputaram duas finais da maior competição da América do Sul? Não? Então confira abaixo equipe por equipe.

A equipe chilena é a única que chegou a duas finais e venceu. Foi no ano de sua segunda tentativa (1991). Os chilenos venceram o Olimpia com uma vitória em casa por 3 a 0, após terem empatado o primeiro jogo no Paraguai. Na sua outra decisão, em 1973, o Colo-Colo perdeu para o Independiente no jogo de desempate, por 2 a 1.

A equipe equatoriana chegou a duas finais de Libertadores. Uma em 1990 e outra em 1998. Na primeira, o Barcelona perdeu para o Olimpia: derrota no Paraguai e empate na volta. A segunda foi contra o Vasco da Gama com duas derrotas, 2 a 0 no Rio e 2 a 1 em Guayaquil.

O time colombiano é outro dos que chegaram a duas finais e perderam ambas. A primeira foi em 1978 contra o Boca Juniors. Na primeira partida empate em 0 a 0. Na segunda, vitória argentina por 4 a 0. Em sua outra final, em 1999, o Deportivo Cali enfrentou o Palmeiras e perdeu nos pênaltis, no Palestra Italia, decretando assim o primeiro título do Verdão.

Grande expoente do futebol chileno nos anos 80, o Cobreloa não vive mais seus dias de glórias. Porém, naquela época, a equipe conseguiu a façanha de chegar a duas finais seguidas de Libertadores (1981 e 1982). Na primeira, enfrentou o Flamengo. Depois de dois jogos e uma vitória para cada lado, no jogo desempate, derrota por 2 a 0. No ano seguinte, mais um revés, dessa vez para o Peñarol. Primeiro jogo 0 a 0 no Uruguai e segundo 1 a 0 para o Peñarol.

Newell's Old Boys

Único argentino da lista, o Newell's também não conseguiu a tão sonhada conquista. Sua primeira final foi em 1988 contra o Nacional do Uruguai. No jogo de ida 1 a 0 para os argentinas. Mas, na volta, o Nacional se impôs em casa e venceu por 3 a 0. A segunda final do Newell's foi em 1992 contra o São Paulo de Telê Santana. Depois de uma vitória para cada lado por 1 a 0, nos pênaltis, o Tricolor do Morumbi levou a melhor.

Além do Flu, o Furacão é o outro brasileiro a figurar na lista. O time paranaense chegou a duas finais contra conterrâneos. Na primeira, em 2005, derrota para o São Paulo. No primeiro jogo 1 a 1 e, no Morumbi, goleada dos paulistas por 4 a 0. A segunda final completou um ano há pouco tempo. Em jogo único, o Furacão foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0.

Pela glória eterna

Fluminense e Boca Juniors vão a campo neste sábado (4), às 17h, para decidirem a grande final da Copa Libertadores 2023. A partida será em jogo único. Se houver empate, o jogo vai para a prorrogação, se o empate persistir, teremos pênaltis.