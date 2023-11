São Paulo encara Cruzeiro querendo acabar o ano de forma mais tranquila

Após dois jogos sem vencer, o São Paulo volta a campo na noite desta quinta-feira (2) para tentar mais uma vitória pelo Brasileirão. O Tricolor entra em campo querendo se afastar dos últimos colocados e se retirar de vez da luta contra o Z4. O adversário da vez será o Cruzeiro, no Morumbi, às 20h, fechando a 31ª rodada do torneio.

Os mineiros vem de vitória diante do Bahia, em casa, por 3 a 0. Contudo, pela 29ª rodada, já que tiveram o jogo contra o Fortaleza adiado em função da final da Copa Sul-Americana, onde o Leão acabou com o vice.

Atualmente, o Tricolor Paulista está no 12º lugar, com 35 pontos. Porém, vale lembrar que a equipe venceu a edição da Copa do Brasil deste e, por isso, tem vaga garantida na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

Por outro lado, a Raposa vem um pouco mais atrás na tabela. O time é o atual 16º colocado com 37 pontos e hoje, seria o suficiente para ao menos permanecer na elite.

Para este duelo, chamam atenção alguns fatores. Entre eles, de que o São Paulo é o sexto melhor mandante do torneio, com 32 conquistados em casa, enquanto o Cruzeiro é o 7º melhor visitante, com 20 pontos conquistados. Dessa maneira, a expectativa é de um duelo bem interessante e equilibrado.

No primeiro turno, os mineiros se deram melhor e venceram por 1 a 0, com um gol contra do lateral Rafinha, do São Paulo.

São Paulo

Primeiramente, é preciso ressaltar que o Tricolor terá alguns desfalques para o duelo. O lateral Patryck por exemplo, não estará a disposição. O jovem está com a Seleção Brasileira Sub-23.



Além dele, o lateral Igor Vinicius, os meias Galoppo e Marcos Paulo e o atacante Calleri, também são desfalques, por estarem tratando e se recuperando de lesões. O meia Alisson, substituído com dores no duelo contra o Athletico Paranaense, é dúvida para o confronto.

Como novidade, Arboleda está recuperado de lesão e reassume uma vaga na defesa. Além disso, Rafinha volta após cumprir suspensão contra o Athletico Paranaense. Por fim, James Rodríguez e Michel Araújo podem ganhar novas oportunidades entre os 11 iniciais.



Dessa maneira, a provável equipe que Dorival Júnior deve levar a campo é: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Michel Araújo (Alisson), Rodrigo Nestor e James Rodríguez (Wellington Rato); Luciano e Erison.

Cruzeiro

Assim como os mandantes, o Cruzeiro também possui um desfalque para a partida. O meia Nikão, que pertence ao próprio São Paulo, não poderá entrar em campo, a não ser que a Raposa pague uma multa estipulada em contrato.



Ademais, o goleiro Gabriel Mesquista e o meia Matheus Vital, recuperado de uma lombalgia, retornam ao time, mas devem começar no banco de reservas.

Quanto as novidades, o jovem Robert deve ficar como opção à Fernando, para o setor ofensivo e também deve iniciar no banco. A tendência é que a mesma equipe que enfrentou o Bahia jogue novamente.

Dessa maneira, a provável equipe que Zé Ricardo deve levar a campo é: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

Arbitragem