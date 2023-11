Em jogo dos extremos, Corinthians e Atlético-MG ficam no empate

O Corinthians recebeu o Atlético-MG em confronto válido pela trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023 na Neo Química Arena com um público de pouco mais de 30.000 pessoas. A partida terminou empatada em 1 a 1 com gols de Romero, para o Timão, e a estrela Paulinho empatou para o Galo.

Logo em um dos primeiros lances do jogo, Renato Augusto cruzou bola perfeita para o zagueiro Gil cabecear como centroavante e obrigar Everson a fazer o primeiro dos muitos milagres do primeiro tempo.

Na sequência novamente Gil apareceu no ataque tabelando de cabeça com Veríssimo e tocaram para Yuri Alberto cabecear bem mas Everson salvou novamente.

Everson ainda realizou um terceiro milagre ao defender grande finalização rasteira de Renato Augusto.

Mas na quarta tentativa o goleiro atleticano nada pode fazer quando Romero recebeu cruzamento na marca do pênalti, subiu mais que todo mundo e de cabeça mandou para o gol.

O centroavante Yuri Alberto teve chance de ampliar a vantagem dos donos da casa ainda na primeira etapa, ao receber cruzamento livre com espaço para dominar e decidir finalizar de primeira mandando por cima do gol.

Já na segunda etapa, o Galo veio para o jogo finalmente e começou a pressionar o Corinthians de diversas maneiras, chegando pelo alto com Kardec que entrou no meio da segunda etapa e por baixo com Paulinho.

A dupla Kardec e Paulinho entrou em ação quando Kardec recebeu cruzamento de Arana, escorou para o meio e o artilheiro do Brasileirão completou para o gol.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o empate, o Corinthians caiu para décima quarta colocação somando 41 pontos, ficando atrás do Santos no critério de desempate em número de vitórias. Agora a equipe enfrenta o Grêmio, fora de casa, neste domingo (12).

Já o Galo está na sexta colocação, com 54 pontos somados e agora volta a jogar diante do Goiás na Arena MRV.