Em busca da liderança, Palmeiras recebe Internacional na Arena Barueri

Na noite deste sábado, Palmeiras e Internacional se enfrentam, na Arena Barueri, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília). O Verdão joga um jogo que pode definir a busca ou não pelo título. Enquanto o Colorado vive sonho oposto, a manutenção na elite do futebol brasileiro.

Como chega o palmeiras?

O Alviverde vem de uma dura derrota por 3 a 0, para o Flamengo, no Maracanã. Porém, o time comandado por Abel Ferreira não vê a possibilidade de título tão distante, já que os concorrentes diretos vem tropeçando e mantém a esperança verde. Hoje, o Verdão ocupa a terceira posição na tabela, com 59 pontos somados, mesma pontuação do vice-líder Grêmio e do líder Botafogo — que ainda tem um jogo a menos.

Caso vença o duelo, o time paulista pode dormir na liderança da competição. Com isso, o treinador da equipe vem com o que tem de melhor para o confronto. O técnico Abel Ferreira não terá o capitão Gustavo Gómez à disposição (por motivo de suspensão). Naves é o substituto mais provável, com Marcos Rocha correndo por fora. No ataque, também existe a possibilidade de Breno Lopes voltar para o banco.

Provável escalação

Weverton; Marcos Rocha (Naves), Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Como chega o Internacional?

O Inter vem para cumprir tabela nessa reta final de campeonato, já que a equipe ocupa a 12a posição, com 43 pontos e quer apenas se livrar do rebaixamento hoje. O time comandado por Eduardo Coudet vem de empate com o Fluminense e busca manter a série invicta de três partidas.

O Colorado não conta com o meio-campista Bruno Henrique, suspenso, com Renê, fora por lesão na coxa esquerda, e com Matheus Dias, que sofreu uma lesão no último jogo e não deve mais atuar em 2023.

Provável escalação

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

Retrospecto entre as equipes

Palmeiras e Internacional já se enfrentaram 100 vezes na história, o retrospecto registra 34 triunfos do Palmeiras, 26 empates e 40 triunfos do Inter. Na última vez que se encontraram, o duelo terminou empatado em 0 a 0, no Beira Rio.

Arbitragem

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)