Corinthians pode ajudar o Palmeiras a ser campeão brasileiro

Neste último domingo (13), Grêmio e Corinthians se enfrentaram, na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 34° rodada do Brasileirão 2023. O Grêmio precisava da vitória para igualar os pontos do Palmeiras, líder da Série A, já o Corinthians, conseguiu os 3 pontos para se afastar da zona de rebaixamento e dar uma respirada na tabela, já que agora, a equipe soma 44 pontos e conseguiu uma distância de 7 pontos do Cruzeiro, time que encabeça o Z-4.

Porém, com a vitoria do alvinegro sobre o Grêmio, concorrente direto pelo título, o seu maior rival, o Palmeiras, acabou se beneficiando com esse resultado, pois, caso o tricolor gaúcho saísse vencedor, assumiria a liderança, igualando o mesmo número de pontos, porém, com uma vitória a mais.

Com o fim do jogo do Corinthians, e vitória contra o Internacional por 3 a 0 na Arena Barueri, o alviverde tomou a liderança do campeonato, somando 62 pontos, 2 de diferença do Botafogo, o segundo colocado, que empatou com o Bragantino, outro concorrente pela taça, por 2 a 2 no Estádio Nabi Abi Chedid (SP).

Lembrando que, o Botafogo ficou na primeira colocação por 31 rodadas, e, com a queda de rendimento da equipe, o alviverde se viu forte na briga pelo título, contando com a ajuda do empate entre Botafogo e Bragantino, e a vitória Corinthians.

Mesmo com esse ocorrido, o objetivo do Corinthians foi atingido, se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela, ficar a 1 ponto de atingir os 45 pontos, pontuação colocada como mínima para escapar do rebaixamento, e ficar mais aliviado para os próximos 4 jogos do campeonato.