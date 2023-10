Cinco surpresas do futebol brasileiro em 2023

O futebol é uma caixinha de surpresas. Quem acompanha de perto o esporte sabe que diversas reviravoltas podem acontecer, deixando torcedores, jogadores e equipe técnica surpresa. Seja dentro ou fora de campo, cada ação pode ter um grande reflexo para balançar ou não as redes do gol.

A saída de um jogador chave, por exemplo, pode prejudicar a estratégia do treinador, e fazer com que o desempenho não seja tão bom quanto o esperado. O mesmo pode ocorrer caso haja algum conflito na direção, e assim por diante. Este ano, alguns momentos pegaram todos desprevenidos, em especial quem, além de assistir ao futebol, também o usa para fazer apostas esportivas. Veja só!

A perda do Santos por goleada de 7x1

Os santistas amargaram de novo o placar de 7x1 em menos de uma década. Depois de sofrerem com a fatídica eliminação da seleção na Copa de 2014, os torcedores do Santos assistiram o time perder para o

Internacional, no dia 22 de outubro. Essa foi a maior goleada entre as duas equipes em toda a história. O momento foi difícil, dolorido e não será esquecido tão rapidamente. Mas o que surpreendeu foi mais do que os gols do Inter. Em momento algum, a torcida deixou os gramados e usou da violência para externar o que estava sentindo. O público manteve o apoio e comprou ingressos para a próxima partida.

No caso dos torcedores organizados, eles chegaram a se encontrar com o elenco para demonstrar apoio.

Demissão de Luxemburgo

Em 2023 alguns técnicos foram demitidos e/ou trocados. Porém, o que pegou todos de surpresa foi a movimentação que o Corinthians fez com o Vanderlei Luxemburgo. Depois de um empate com o Fortaleza na Sul-Americana, o clube anunciou que o técnico iria deixar o cargo. A demissão veio depois de cinco meses de trabalho e 48% de aproveitamento.

O Timão estava na décima posição do Brasileirão, desagradando os torcedores. Para Cafu, a decisão não foi a melhor, pois o clube estava disputando uma semifinal e ainda faltavam vários jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que Cafu já trabalhou com Luxemburgo na década de 1990. Quem o substituiu no Corinthians foi Mano Menezes.

A liderança do Botafogo

Para quem pensava que o Palmeiras continuaria em evidência, o Botafogo mostrou que vai muito bem, obrigado. O clube do Rio mostrou que superou as fases negativas e agora pode liderar - e até ganhar - os próximos campeonatos.

O Botafogo está forte, e terá até o final de 2023 como técnico Lúcio Flávio, que está substituindo o polêmico Bruno Lage. A expectativa é que um líder definitivo só seja anunciado na próxima temporada.

Ida de Neymar para a Árabia Saudita

Apesar de não jogar em um clube brasileiro, Neymar Junior continua sendo um dos assuntos mais comentados no país. O jogador que estava no Paris Saint Germain agora faz parte do Al-Hilal, mudança que pegou todos de surpresa - até porque, a maioria dos jogadores costumam trocar entre times europeus.

Resultados na Copa Feminina

Acompanhada cada vez mais de perto, o futebol feminino também trouxe novidades em 2023. Nesta Copa, as seleções favoritas caíram no começo, enquanto outras avançaram mais na competição. O Brasil, por exemplo, que vinha tendo um bom desempenho, caiu na fase de grupos depois de um empate para a Jamaica. Já a bicampeã alemã ficou fora da fase de grupos pela primeira vez.

Como apostar diante dos imprevistos

O futebol não é uma ciência exata, e se fosse não haveria emoção em apostar nos resultados e, claro, em ganhar. Os prêmios existem justamente para recompensar quem foi capaz de prever o que iria acontecer.

Apesar de não ser possível dar um palpite com 100% de certeza, existem estratégias que ajudam os apostadores. Uma delas está em fazer duas apostas para a mesma partida. A chance dupla Betano é uma dessas possibilidades. Nessa modalidade, o apostador pode imaginar que o time A pode ganhar ou empatar, por exemplo. Ou seja, a probabilidade de acertar é maior do que se apostasse apenas na vitória, derrota ou empate.

A técnica, porém, não garante que os apostadores ganhem sempre. Por isso, é sempre importante acompanhar o esporte, estudar as estratégias, buscar as melhores plataformas e tomar cuidado para não correr riscos desnecessários.