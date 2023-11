Ituano e Chapecoense fazem confronto direto contra o descenso na penúltima rodada da Série B

Na noite desta sexta-feira (17), Ituano e Chapecoense se enfrentam no estádio Novelli Jr, às 19h de Brasília, em duelo válido pela 37ª rodada da Série B. Trata-se de um confronto direto contra o rebaixamento, já que, se o Galo vencer, carimba a permanência e ao mesmo tempo complica a equipe catarinense.

Perto da permanência

O Ituano vem de uma vitória por 2 a 1 em outro confronto direto, diante do Sampaio Corrêa, que deu moral ao time. O Galo ocupa a 14ª posição, com 40 pontos somados, quatro a mais do que a Chape, time que abre o Z-4. O Galo precisa apenas da vitória para assegurar a permanência na Série B e conta com o apoio de sua torcida nesta noite.

O treinador Marcinho conta com dois reforços para a partida, trata-se do zagueiro Claudinho e o lateral-direito Yuri, que retornaram após suspensão automática por cartão. A base do time que venceu os maranhenses deve ser mantida, com isso, força máxima para o duelo decisivo.

Provável escalação: Jefferson Paulino; Iury, Claudinho, Marcel e Mário Sérgio; José Aldo, Rafael Carvalheira (Marthã) e Eduardo Person; Emerson Urso, Felipe Saraiva e Matheus Cadorini.

Sob pressão

A equipe catarinense vive momento difícil na competição. Mmesmo após ter vencido o Botafogo-SP por 2 a 0 na última rodada, a Chape precisa dos três pontos para sonhar com a permanência, já que hoje está na 17ª colocação, com 36 pontos. Caso não vença e a Ponte Preta e Tombense ganhem seus jogos, a equipe comandada por Claudinei Oliveira estará rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro.

O treinador terá o desfalque do lateral esquerdo Mancha. Por outro lado, conta com o retorno do volante Bruno Vinícius, após lesão.

Provável escalação: Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Chagas, Fabiano; Confreste, Cazonatti, Victor Ferraz e Bruno Nazário; Marcinho e Henrique Dourado.

Últimos confrontos entre as equipes

Curiosamente, Ituano e Chapecoense se enfrentaram apenas três vezes em toda história. Com uma vitória para cada lado e um empate. No último encontro a Chape levou a melhor, quando venceu por 1 a 0 em seus domínios.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Assis (FIFA-RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Daniel Nobre Lins (FIFA-RS)