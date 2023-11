Ramón Diaz ressalta determinação da equipe contra o Cruzeiro: "Poderíamos ter ganhado"

O Vasco foi até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo, que começou com o Cruz-Maltino abrindo o placar aos 15 minutos, terminou empatado após uma virada do time mineiro ainda no primeiro tempo, com o gol de empate do clube carioca nos minutos finais do jogo.

Na coletiva, o técnico argentino Ramón Díaz ressaltou a vontade e determinação da equipe, além de relembrar resultados positivos nos últimos jogos do Vasco.

"Demonstramos que a equipe tem caráter e tem determinação. Estou feliz com o time, porque, com essa atitude, é muito difícil que sejamos rebaixados. Os outros times terão que lutar como nós, tanto que nos últimos cinco jogos, conseguimos dois empates e três vitórias que nos ajudaram a estar disputando com todos. Não está nada definido, mas sei que vamos disputar com todos."

Ramón também elogiou a arbitragem na marcação de impedimento no gol marcado por Vegetti. "O Vasco jogou bem em alguns momentos, principalmente no início do primeiro tempo, até fazermos o gol. Depois retrancamos um pouco e tivemos dificuldades. Esse foi um erro tático que tivemos. O que devemos elogiar é o espírito. Foi um jogo muito difícil em que poderíamos ter ganhado, porém foram muito bem (arbitragem) quando anularam o gol."

O treinador da equipe carioca comentou ainda sobre Sebastián Ferreira. O jogador ficou muito abalado no fim do jogo por ter desperdiçado uma chance clara de gol na partida.

"Sebá me encantou. Gostei muito. Ele está se adaptando ao futebol brasileiro e está crescendo cada vez mais. Teve duas chances de fazer o gol, uma pena que não tenha convertido, pois, está fazendo um esforço enorme e trabalhando muito. Acho que merecíamos ganhar."

Sequência

Com o empate contra o Cruzeiro, o Vasco chega a 41 pontos, 3 pontos a mais que o Bahia, time que encabeça a zona de rebaixamento.

O próximo jogo do Cruz-Maltino é contra o Athletico Paranaense, no próximo sábado (25) às 19h30, fora de casa.

A equipe carioca busca uma difícil vitória para acumular pontos e se afastar ainda mais do Z-4.