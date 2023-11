Pitta celebra vitória do Cuiabá sobre Bahia na Fonte Nova pelo Brasileirão: "Estávamos precisando"

Mesmo fora de casa, o Cuiabá foi crucial e venceu o Bahia por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (09), na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deyverson, Isidro Pitta e Ronald Lopes marcaram os gols do Dourado. Após a partida, o atacante paraguaio, que fez um dos gols da partida, comentou sobre a vitória que selou praticamente a permanência da equipe auriverde na Série A.

Cuiabá sela praticamente permanência na Série A

"Uma vitória muito importante, acho que estávamos precisando depois do jogo contra o Santos. Fizemos um jogo muito bom, e agora, graças a Deus, vamos levar uma vitória muito importante para casa", destacou Pitta após a partida.

Foto: Divulgação/Cuiabá

Próximo jogo

No próximo domingo (12), o Cuiabá recebe o Fortaleza, às 18h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo horário, o Bahia permanece na Arena Fonte Nova e recebe o Athletico-PR.