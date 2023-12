Já rebaixado, Coritiba recebe o Corinthians pela última rodada do Brasileirão

Na noite desta quarta-feira o Coritiba recebe o Corinthians, em duelo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira, às 21:30h (de Brasília). O Coxa, já rebaixado, entra em campo apenas para cumprir tabela. Enquanto o Timão, que já atingiu seu objetivo, a permanência na elite, busca terminar a competição de forma positiva.

O Timão leva ampla vantagem no retrospecto do confronto. Ao todo, foram 61 partidas disputadas entre as equipes, com 32 vitórias do Alvinegro, 13 empates e 16 triunfos do Coxa. Na última oportunidade, o Corinthians venceu por 3 a 1, em seus domínios.

Sem torcida e já rebaixado

O Coritiba que teve seu rebaixamento confirmado há algumas rodadas atrás, joga sem a presença de sua torcida no último compromisso da temporada. A punição foi imposta pelo STJD, devido aos incidentes entre torcidas na partida contra o Cruzeiro, na Vila Capanema, estádio do Paraná Clube.

O Coxa ocupa a 19a posição na tabela, com 30 pontos somados. A equipe comandada por Guto Ferreira vem de uma derrota contra o Bragantino, por 1 a 0. Sem desfalques, o treinador conta com o retorno do lateral esquerdo, Jamerson, que cumpria suspensão contra o Massa Bruta, na última rodada.

Provável escalação

Luan Polli (Pedro Morisco); Natanael, Thalisson Gabriel, Kuscevic e Diogo Batista; Andrey (Willian Farias), Sebastián Gómez, Matheus Bianqui, Marcelino Moreno, Kaio César (Robson); Edu.

Visando fechar o ano com o pé direito

Livre do rebaixamento e classificado para a Sulamericana do próximo ano, o Timão já está mais aliviado e confiante para a próxima temporada. A equipe comandada por Mano Menezes vem de dura derrota por 2 a 1, contra o Internacional, em Itaquera. O Corinthians ocupa a 13a posição, com 47 pontos somados e vem para finalizar a temporada com vitória.

O treinador Alvinegro conta com alguns desfalques para o confronto. Lucas Veríssimo e Moscardo cumprem suspensão. Enquanto Cássio, Fábio Santos, Maycon, Giuliano e Renato Augusto nem viajaram com a delegação para Curitiba. Por outro lado, Yuri Alberto retorna após suspensão por amarelo. Além da volta de Fausto Vera, que ficou longe dos gramados por quase um mês, devido a lesão no tendão de Aquiles.

Provável escalação

Carlos Miguel; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Cantillo, Fausto, Matheus Araújo e Ruan Oliveira; Romero e Yuri Alberto.

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-Fifa)