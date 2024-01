São Paulo libera Nathan, Jhegson Méndez, Gabi Neves e Talles Costa para serem negociados

O São Paulo iniciou neste sábado (6) os trabalhos visando à temporada de 2024, que terá as disputas da Supercopa do Brasil, do Paulistão e do Brasileiro, além do retorno do clube à CONMEBOL Libertadores e da defesa do título da Copa do Brasil.

Com a presença dos recém-contratados Erick, Luiz Gustavo e Bobadilla e estreando os uniformes de treino produzidos pela New Balance, o elenco se apresentou no CT da Barra Funda no período da manhã para a realização de avaliações fisioterápicas e de composição corporal.

No período da tarde, Dorival Júnior e sua comissão técnica já comandaram a primeira atividade no gramado em 2024. Divididos em dois grupos, os atletas fizeram um trabalho técnico em espaço reduzido intercalado com estímulos de corrida.

São Paulo libera quatro jogadores para negociar com outros clubes e informa saída de outros seis atletas

O lateral-direito Nathan e os volantes Méndez, Gabi e Talles Costa, que podem ser envolvidos em transferências para outros clubes, foram liberados da reapresentação.

O meia-atacante Nikão, que estava emprestado ao Cruzeiro, se reapresentou e participou das atividades do dia.

Conforme alinhado anteriormente, o zagueiro Arboleda se reapresenta na próxima segunda-feira.

Felipe Alves, Walce, Caio, Pato, Erison e David deixaram o clube ao término de seus vínculos, em 31 de dezembro de 2023. Em relação a temporada passada, também deixaram o elenco o zagueiro Beraldo, negociado com o PSG, o lateral-direito Raí Ramos, emprestado ao Ceará, e o meia Pedro Vilhena, emprestado ao Sport Recife.

O plantel volta a trabalhar neste domingo (7), em dois períodos, novamente no CT da Barra Funda.