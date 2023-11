Beraldo, Patrick e Pablo Maia são convocados para a seleção Pré-Olímpica

Fernando Diniz convocou 23 jogadores para a Seleção Brasileira disputar os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Colômbia e Argentina. Na lista, não houve nenhum jogador do São Paulo convocado. No dia seguinte, Ramon Menezes, técnico da Seleção Olímpica chamou mais 23 jogadores para treinar.

E por conta de Cotia ser forte na revelação de grandes atletas, três foram chamados: Patryck, Pablo Maia e Beraldo. Assim, os três vão se apresentar na próxima segunda-feira (13) para os treinos visando ao Pré-Olímpico que será na Venezuela, em janeiro do ano que vem que vai dar uma vaga direta para os Jogos Olímpicos.

Os jogadores se concentram a partir da próxima semana e ficarão no CT Joaquim Grava, do Corinthians, durante o período, ou seja, não haverá jogos, bem como, os três não vão precisar viajar.

Sobre os convocados

O zagueiro Lucas Beraldo, é um dos grandes destaques do São Paulo na temporada. Somou números expressivos atuando pelo time na Copa do Brasil, da qual foi campeão. Com apenas 19 anos, ele é um dos jogadores com passes mais precisos nas competições.

O meio-campo Pablo Maia dominou o setor na temporada sendo um dos mais eficientes em desarmes, bolas recuperadas e acertos em dribles. O chute forte de fora da área é um dos pontos fortes. Tem sido visado por times europeus e sua multa recisória é gigantesca.

O lateral-esquerdo Patryck, outro convocado, despertou interesse de clubes como o Los Angeles Galaxy, equipe da MLS. No início deste ano, o São Paulo recebeu uma proposta de R$ 20 milhões pelo jogador de 20 anos. O atleta, chamou atenção após a conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20, pela Seleção Brasileira. A primeira vez entre os profissionais, porém, foi contra o Fluminense, no Campeonato Brasileiro.

O São Paulo tem sido um dos principais times da temporada, com a conquista da Copa do Brasil. O time comandado por Dorival Júnior conta com muitos atletas selecionáveis ao Brasil.