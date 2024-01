Azedou, Fernando Diniz é demitido da Seleção Brasileira

Azedou! Após rendimento ruim na Seleção Brasileira, Fernando Diniz não é mais o técnico da Canarinho. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (5), por Ednaldo Rodrigues, empossado novamente como presidente da CBF, que logo encaminhou a demissão do treinador. Diniz foi contratado no início de julho para dirigir a Seleção e assinou contrato por um ano. Ele comandaria o Brasil até metade de 2024, quando, segundo Ednaldo, Carlo Ancelotti assumiria a equipe.

Sonho ou ilusão, a verdade é que o treinador italiano interrompeu os planos do dirigente ao renovar com o Real Madrid. Sobre o comando do técnico do Fluminense, em seis jogos, todos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil venceu Bolívia e Peru, empatou com a Venezuela e foi derrotado por Uruguai, Colômbia e Argentina.

Segundo informações, a CBF já teria novo nome para assumir o cargo. Atualmente no São Paulo, sim ele mesmo, Dorival Júnior é o favorito. Filipe Luís, que se aposentou na última temporada atuando pelo Flamengo, seria o favorito para o cargo de diretor de seleções. A urgência da decisão se dá pelos compromissos próximos do Brasil, antes da Copa América. Entre junho e julho, a Seleção tem amistosos contra Inglaterra e México.