Aster faz história, choca Palmeiras e avança na Copinha

O Aster surpreendeu a todos e venceu o Palmeiras para seguir vivo na Copinha! Na tarde desta segunda-feira (15), na Arena Barueri, o Verdão não soube aproveitar o favoritismo e foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo modesto rival por 1 a 0. O gol da histórica classificação da equipe do interior sob o alviverde foi marcado por Jean Tadeu.

Triunfo histórico

Foto: Divulgação/Palmeiras

O Aster, fundado em 2023, fez frente ao Palmeiras, transformando um duelo que pareceria tranquilo em um confronto muito movimentado.

Na primeira etapa, a equipe de Itaquaquecetuba não conseguiu levar perigo à meta defendida por Aranha e foi o Verdão quem controlou o duelo. Luighi, Kauan Santos e Estêvão criaram boas oportunidades não convertidas, fechando o primeiro tempo com um empate sem gols.

Na segunda etapa, a equipe do interior de São Paulo atrapalhou ainda mais a vida do Palmeiras, fazendo frente ao atual bi-campeão do torneio durante todo o período complementar.

O Aster chegou a abrir o placar com Jean Tadeu, aos 16 minutos, após linda jogada de Gustavinho, inflamando sua torcida, que esteve presente em grande número na Arena Barueri. Após o gol, a equipe comandada pelo técnico Valter Santos teve alterações, passou a se concentrar de forma mais reativa e contou com a estrela do goleiro Vinícius Chacon, que operou diversos milagres para garantir uma classificação histórica diante do atual bi-campeão do torneio.

Sequência

Coma vitória conquistada na tarde desta segunda-feira (15), o Aster se classificou para as oitavas da Copinha. A equipe de Itaquaquecetuba irá enfrentar o Atlético Guaratinguetá, enquanto o Palmeiras, que chegou à final de todas as competições oficiais de âmbito nacional que disputou em 2022 e 2023, se despede do torneio. A data e horário do jogo ainda não foram confirmadas.

Campanha do Palmeiras

Foto: Divulgação/Palmeiras

Números gerais: 5 jogos (4 vitórias e uma derrota - 18 gols marcados e três gols sofridos).

Artilheiros da Copinha: Estêvão (4); Thalys (3); Allan, Luighi e Riquelme Fillipi (2); Gilberto, Gabriel Vareta, Talisca, Vitor André e Kauan Santos (1).

Assistências na Copinha: Ian e Estêvão (2); Edney, Léo, Allan e Kauan Santos (1).