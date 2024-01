Sport empata com Aster e termina em segundo lugar no grupo 23 da Copinha

Na tarde desta quarta-feira (10), em partida válida pela terceira rodada do grupo 23 da Copinha. O Sport Recife empatou em 1 a 1 com o Aster Itaquá, com gols de Luiz Henrique (Sport) e Victor Almeida (Aster).

Primeiro tempo

Logo no primeiro lance, Rodrigo Daniel quase abriu o placar para o Aster, mas mandou para fora. Mas mesmo com essa pressão, quem abriu o placar, foi o Sport aos 23 minutos. Luiz Henrique recebeu na grande área e estufou a rede. Após ficar atrás do placar, o Aster dominou os minutos finais, Pedro Mendonça arriscou de longa distância, e a bola passou muito perto da meta.

Em uma primeira etapa bem faltosa e cheia de cartões amarelos, o Aster teve uma bola parada lançada na área, Tanque apareceu livre e desviou para o gol, mas o goleiro Davi conseguiu fazer a defesa e salvar os nordestinos.

Segundo tempo

A segunda etapa começou diferente, com domínio do Sport, Marcelo Henrique arriscou uma finalização de fora da área, mas o goleiro conseguiu defender. Aos 10 minutos, Victor Almeida apareceu livre na área e tocou de cabeça por cima de Davi e empatou o duelo.

Tanque ainda teve uma outra ótima oportunidade, após falha da marcação, apareceu sozinho, mas parou no goleiro Davi, que fez um milagre. Emmanuel também teve sua oportunidade de virar o jogo para o Aster, mas parou na defesa no momento da finalização. Assim encerrando o jogo com o empate em 1 a 1.

Outra partida do grupo

Pelo outro duelo, o Santo André venceu de virada o Cruzeiro-AL por 2 a 1 em Itaquacetuba-SP, com gols de Dino (Cruzeiro-AL) e Luan Campos e Rafael (Santo André). Os dois times entraram em campo já eliminados.

Situação na tabela

O Aster Itaquá é líder do grupo com os mesmos sete pontos do segundo colocado Sport que possui o saldo de gols inferior, o Santo André ocupa a terceira colocação com três pontos, enquanto o Cruzeiro-AL fica em último lugar com a pontuação zerada.

Próximos jogos

O Sport Recife e Aster aguardam definição do grupo 24 para descobrirem seus adversários que está entre Palmeiras e Oeste, ambos disputam a liderança em Barueri.