Carioca 2024: como chega o bicampeão estadual para a competição

O atual bicampeão estadual estreia no Campeonato Carioca na próxima quinta-feira (18) às 21h30 contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. O Fluminense, comandado por Fernando Diniz, vai em busca da tríplice coroa carioca, feito que não acontece há 39 anos e coleciona 33 títulos estaduais. Já o Tricolor de Aço fez sua melhor campanha em 2005 quando foi o vice-campeão.

Já aconteceram 73 disputas entre as duas equipes e dentre elas o Fluminense é o maior vitorioso com 48 vitórias, 15 derrotas e 10 empates. Na última vez que se enfrentaram no cariocão do ano passado pela semifinal do estadual, o tricolor das laranjeiras goleou o voltaço com o placar de 7 a 0.

Quem chega

Antônio Carlos: o Fluminense anunciou a contratação do zagueiro de 30 anos que estava no Orlando City nos EUA. O jogador que tem passagem pelas categorias de base do tricolor assinou contrato definitivo e válido até 2026. O defensor teve sua formação em Xerém mas se profissionalizou pelo Corinthians.

Renato Augusto: o meia de 35 anos já foi atleta de futebol de salão do Fluminense quando era garoto mas foi revelado pelo Flamengo. Em 2023, jogou pelo Corinthians, marcou 6 gols serviu 10 assistências e chega pra reforçar a criação e armação da equipe ao lado de Paulo Henrique Ganso.

Felipe Alves: o goleiro de 35 anos assinou até o fim de 2024. Ele reencontrará Fernando Diniz, com quem já trabalhou em outras 7 oportunidades e que inclusive já jogaram juntos no Paulista de Jundiaí no início de sua carreira. O terceiro reforço do time defendeu as cores do São Paulo na última temporada e conquistou o título da Copa do Brasil.

Lelê também assinou em definitivo com o Tricolor até 2027. O atacante chegou ao clube em março de 2023 por empréstimo após ser o vice-artilheiro da competição enquanto jogava pelo Volta Redonda. Ele possui 37 jogos, 2 gols e 3 assistências pelo time de laranjeiras.

Além destes nomes, o clube espera um final feliz até o fim de Janeiro nas negociações com David Terans ex Athlétlico e atualmente joga no Pachuca do México. As negociações avançaram após o clube mexicano responder positivamente a proposta do time carioca. Uma nova reunião é esperada para até o fim desta semana.

Outro nome cogitado pelo time é Léo Chú que pertence ao Seattle Sounders dos Estados Unidos. Ele se tornou opção após do Fluminense se retirar das negociações pelo Luiz Henrique. O jogador tem 23 anos e foi formado nas categorias de base do Grêmio.

Gabriel Pires ex-Botafogo que está no Benfica também está na mira do time comandado por Diniz. O Fluminense tenta um empréstimo pelo jogador de 30 anos que fez 34 jogos pelo alvinegro e marcou 2 gols na última temporada.

Quem sai

Nino: o ex-camisa 33 do Fluminense concluiu sua transferência para o Zenit da Rússia por 5 milhões de euros. O zagueiro chegou no time em 2019 enquanto jogava pelo Criciúma. Ele entrou em campo 246 vezes e marcou 14 gols em sua trajetória. O capitão conquistou o título inédito da Conmebol Libertadores em 2023, o bicampeonato estadual, as Taças Guanabara em 2022 e 2023 e a Taça Rio em 2020. Ele sai como ídolo após uma temporada histórica do Fluminense.

Caio Paulista: o lateral-esquerdo foi vendido pelo clube ao Palmeiras por cerca de R$11,4 milhões. Ele pertencia ao Fluminense mas estava emprestado ao São Paulo na última temporada. O atleta já se apresentou ao novo clube que defenderá.

Informações de ingressos: Fluminense x Volta Redonda

VALORES

Arquibancada (Verde e Laranja)

- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 25

- Não-Sócios / Inteira - R$ 50



Social (Branca) – setor misto

- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 40

- Não-Sócios / Inteira - R$ 80



PONTOS DE VENDA



Estádio Raulino de Oliveira

- Dia 16/01 (terça) das 10h às 12h e das 10h às 17h até o final do primeiro tempo



Laranjeiras

- Dia 16/01 (terça), das 10h às 17h