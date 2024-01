O Corinthians encarou o América-MG, pelas semifinais da Copinha 2024. O Timãozinho venceu por 2 a 0 com gols de Breno Bidon e Léo Mana.

O jogo começou um pouco estudado, mas aos 12 minutos, Breno Bidon fez valer a característica do Corinthians durante toda a competição e acertou um chutaço de fora da área, abrindo o placar para o alvinegro.

Na sequência, o América-MG pressionou e tentou chegar pelo alto, mas o zagueiro do Timão Renato salvou em cima da linha, mantendo o alvinegro na frente.

Ao final da primeira etapa, o time do Parque São Jorge chegou com duas bolas na trave em sequência com Ryan Gustavo e Pedrinho, quase marcando o segundo gol.

Já no segundo tempo, Arthur Sousa roubou bola no campo de ataque, arrancou de maneira forte e no momento que invadiu a área foi derrubado em carrinho da zaga mineira, sofrendo o pênalti.

Na cobrança, Léo Mana foi para a bola e deslocou o goleiro para marcar o segundo gol do Corinthians no jogo e selar a classificação alvinegra, já que no restante da partida o América-MG nada conseguiu fazer para assustar a meta do goleiro Felipe Longo.

Para as semifinais!

Na próxima fase, o Corinthians encara o Novorizontino nas semifinais, após a equipe do interior paulista vencer o Athletico pelo placar de 3 a 1 em jogo chuvoso na cidade de Franca.