Cruzeiro passa bem pelo Santos e está nas quartas de final da Copinha

Na noite desta quarta-feira (17), o Cruzeiro enfrentou o Santos pelas oitavas de final da Copinha. A Raposa se classificou depois de uma vitória por 3 a 0, na Arena Barueri, em Barueri. Os gols foram marcados por Fernando no início do segundo tempo, Rhuan Gabriel e Ruan Índio nos acréscimos.

Com esse resultado, o Cruzeiro agora enfrentará a equipe do Coritiba nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Coxa eliminou o Ibrachina nos pênaltis após um empate em 1 a 1, também nesta quarta-feira (17).

Triunfo celeste

O confronto foi muito equilibrado, com o Santos tendo várias chances de marcar no primeiro tempo e o goleiro Otávio se destacando com muitas defesas difíceis.

Contudo, com falhas defensivas, a equipe santista acabou sofrendo um gol no início do segundo tempo. Fernando foi mais esperto que o zagueiro, roubou a bola, driblou o goleiro e finalizou para o fundo da rede, abrindo o placar para o time mineiro.

Após o gol, os Crias da Toca conseguiram segurar a pressão dos meninos da Vila e tiveram alguns contra-ataques para matar o jogo, mas acabaram desperdiçando.

Nos acréscimos, Fernando recuperou a bola após um escanteio do Santos e tocou para Rhuan Gabriel, que finalizou certinho, marcando o segundo gol celeste na partida. No último minuto do jogo, Ruan Índio recebeu na área e finalizou na saída do goleiro do Peixe, fazendo o 3 a 0 e classificando os Crias da Toca para as quartas de final da Copinha.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Invencibilidade e melhor defesa

Com essa vitória, o Cruzeiro segue invicto na competição, com seis jogos, cinco vitórias e um empate. O time celeste sofreu apenas um gol nessas seis partidas e mantém a melhor defesa da Copinha. A Raposa já marcou 16 gols nesta Copinha e agora vai com tudo para as quartas de final contra o Coritiba nesta sexta-feira (19) às 18h, na Arena Barueri.