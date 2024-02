Neste domingo (11), o Mirassol recebe o Santos pela sétima rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes chegam embaladas para o confronto após vitória na última partida. O confronto acontecerá no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, às 18 horas pelo horário de Brasília.

Mirassol

O Leão fez bonito na rodada anterior ao bater o lanterna Santo André pelo placas de 4x0 jogando em casa. A equipe está na segunda colocação do grupo C com nove pontos ganhos e espera vencer diante de seu torcedor para continuar dentro da zona classificatória que leva ao mata-mata do Paulistão. Com isso, o time conta com o atacante Dellatorre autor de dois gols no último jogo para vencer o líder geral do campeonato.

Provável escalação: Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Gabriel, Fernandinho, Chico Kim e Negueba; Dellatorre. Técnico: Mozart

Santos

O Peixe está mais embalado do que nunca. Cinco vitórias em seis jogos e líder geral do Paulistão. Melhor defesa (junto com o São Paulo), o Alvinegro Praiano tem motivos de sobras para sorrir nesse início de temporada. A vitória diante do Corinthians por 1x0 na Vila Belmiro consolidou ainda mais esse time nas graças da torcida. Ainda sem Giuliano, o Santos não vai contar com o meia atacante Cazares que se lesionou justamente no último confronto e seu substituto deverá ser Nonato.

Provável escalação: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca, Otero, Nonato e Guilherme; Willian Bigode. Técnico: Fábio Carille