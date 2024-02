Na noite deste sábado (10), em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, o RB Bragantino e São Bernardo empataram em 1 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com gols de Léo Ortiz (RBB) e Silvinho (SBE).

Jogo truncado

A partida começou com tudo, logo aos 20 segundos o São Bernardo chegou com Lucas Lima no ataque, mas a finalização foi para fora da meta. Então oito minutos depois, Lucas Evangelista deu a resposta, acertando o travessão do goleiro adversário.

Já aos 10 minutos, Hurtado cruzou para Eduardo Sasha que desviou de peixinho, e a bola passou muito perto da trave e saiu. Os próximos 30 minutos foram totalmente truncados e sem nenhuma chance clara de gol, com muitos toques de bola e faltas no meio do campo.

Após muita bola trabalhada, Léo Ortiz encontrou Vitinho na grande área, que finalizou por cima do gol. E logo em seguida, Andrés Hurtado fintou o marcador e arriscou um belo chute, mas Alex Alves fez a defesa. Assim indo ao intervalo, com o placar zerado.

Empate sem emoção

A segunda etapa começou com o Massa Bruta abrindo o placar, com Léo Ortiz. Mas após consultar o VAR, o árbitro assinalou impedimento e anulou o gol. Mas a equipe da casa continuou pressionando, e aos 11 minutos, Helinho cobrou escanteio e Léo Ortiz marcou mais uma vez na partida, mas dessa vez valeu para delírio da torcida.

A alegria durou pouco, já que aos 15 minutos, Silvinho cobrou falta com muito estilo e mandou a bola para na rede, deixando tudo igual novamente.

Mesmo fazendo substituições e colocando sangue novo, os times mantiveram a mesma intensidade do primeiro tempo e não levaram perigo a nenhum goleiro. Helinho e Lucas Tocantins até tentaram arriscar com jogadas individuais, mas sem sucesso. No final ficaram empatados em 1 a 1 e levando um ponto cada.

Situação na tabela

O RB Bragantino segue na liderança do grupo C, com 11 pontos. Enquanto o Tigre fica em 2º lugar do grupo D, com 12 pontos.

Próximos jogos

O Massa Bruta recebe a Ponte Preta em casa, na quarta-feira (14), às 21h30. Já o São Bernardo encara o Palmeiras, no estádio Primeiro de Maio, na quinta-feira (15), às 19h30.