Na noite deste sábado (10), o Red Bull Bragantino recebe o São Bernardo, às 20h15, no estádio Nabi Abi Chedid. O jogo é válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Massa Bruta busca manter sequência positiva para se classificar em primeiro lugar no grupo para as quartas de final do torneio.

Nas últimas duas rodadas, o Bragantino conquistou os três pontos na tabela e se isolou na liderança do grupo C. O último triunfo aconteceu diante do Novorizontino, por 2 a 0. Já o São Bernardo busca um triunfo para "roubar" a liderança do São Paulo, no grupo D. Os comandados de Márcio Zanardi venceram a Portuguesa no Primeirão, o Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Como chega o Massa Bruta

O técnico Pedro Caixinhas deve continuar com o rodízio de elenco devido ao grande número de lesões no plantel. O zagueiro Eduardo Santos e o volante Nathan Camargo ainda se recuperam da cirurgia no joelho; Eric Ramírez e Henry Mosquera ainda tratam suas lesões na coxa e no tornozelo, respectivamente. Além deles, o lateral Lucas Cândido e o volante Matheus Fernandes não devem ser relacionados.

Provável Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom Silva (Raul), Lucas Evangelista e Gustavinho; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho.

Como chega o São Bernardo

O técnico Márcio Zanardi irá promover mudanças no time em relação ao que iniciou contra a Portuguesa. Helder, que não foi à campo contra a Lusa por estar suspenso, volta a ficar à disposição e deve iniciar a partida no lugar de Alan Santos. João Carlos e Jeferson estão no departamento médico e não serão relacionados para o duelo desta noite. Já Vitor Ricardo está recuperado e volta aos relacionados.

Provável São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Pedro Carrerette e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Wesley Dias, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins e Kayke.