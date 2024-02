O Corinthians demitiu o técnico Mano Menezes na tarde desta segunda-feira. A derrota para o Novorizontino por 3 a 1, em plena Neo Química Arena, foi o estopim para a decisão da diretoria Alvinegra. Márcio Zanardi, do São Bernardo, já foi consultado, mas existe um impasse na contratação do mesmo.

O Comunicado oficial

- Mano Menezes deixa o cargo de técnico do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que Mano Menezes não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares deixam seus cargos.

O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras.

O auxiliar Thiago Kosloski comandará o treinamento do dia.

Nome cogitado

Foto: Divulgação / São Bernardo

Logo após a demissão já surgiu um rumor que o Timão estaria interessado na contratação do treinador do São Bernardo, Márcio Zanardi. Augusto Melo já até teria feito uma ligação com o presidente do São Bernardo, Antônio Moreno Neto, para tratar da liberação do treinador.

De acordo com o regulamento oficial do Paulistão, existe uma regra que um treinador não pode dirigir duas equipes diferentes na mesma edição, veja abaixo:

"É vedada ao Clube a contratação de Treinadores que já tenham atuado por outro Clube no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão de 2024".

Portanto, caso a contratação de Zanardi seja concluída, o treinador não poderá ficar à frente da equipe na beira dos gramados no estadual. E agora?

Aproveitamento do Corinthians com Mano em sua última passagem

O Mano deixa o Corinthians com 40,35% de aproveitamento - seis vitórias, cinco empates e oito derrotas. Pior aproveitamento do treinador nas três passagens pelo Timão.

Crise no início de temporada

Apesar do Corinthians não viver bons momentos na temporada de 2023, existia uma esperança do torcedor no trabalho de Mano Menezes com a pré temporada completa. Porém, tudo foi por água abaixo no primeiro mês de 2024. O Corinthians atingiu a quarta derrota consecutiva após ver o Novorizontino vencer em plena Neo Química Arena, por 3 a 1. Além disso, com Mano no comando, viu o tabu contra o São Paulo cair e também as péssimas atuações do time ao longo da passagem do treinador.