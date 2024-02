Na noite desta segunda-feira (12), em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras empatou com o Santo André em 1 a 1, no Estádio Bruno José Daniel. Com gols de Flaco López, pela equipe de Abel Ferreira, e Lohan, para o time do ABC Paulista.

Jogo truncado

A primeira etapa começou com o Verdão no ataque. Após falta cobrada na grande área, Fabinho arriscou de longe, mas a bola explodiu na defesa. Logo depois, Zé Rafael tentou cobrar a falta direta, mas não passou da barreira.

O Ramalhão deu resposta rápida. Bruno Michel finalizou de fora da área, e Weverton defendeu. Em seguida, Léo Passos teve duas grandes oportunidades, mas sem sucesso.

Aos 13 minutos, Richard Ríos aproveitou falha da defesa, recuperou a bola e chutou da intermediária, mas a bola saiu pela linha de fundo. Flaco López também teve sua chance, mas errou o alvo.

Já aos 23 minutos, López teve outra oportunidade. Após cruzamento, o camisa 42 cabeceou firme, e o goleiro espalmou. O mesmo ainda perdeu o gol na pequena área. O atacante pegou de coxa e mandou por cima do gol.

Pela esquerda, Caio Paulista fintou a marcação e arriscou para o gol, mas a bola foi para fora. Bruno Michel tentou surpreender, mas finalizou em cima da marcação. Assim, as duas equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Domínio alviverde, mas tudo igual

A segunda etapa iniciou com o Palmeiras na frente. No primeiro minuto, Caio Paulista cruzou rasteiro, e Flaco López mandou para o fundo do gol. O time mandante se lançou ao ataque, e após escanteio, Léo Passos desviou de cabeça, mas Weverton defendeu com segurança.

Mais uma bola foi cruzada para o atacante argentino do Palmeiras, que mandou de cabeça para fora. E os visitantes continuaram pressionando. Após confusão na área, Breno Lopes tentou uma bicicleta, e Fabinho completou para o gol, mas Luiz Daniel salvou com uma defesa espetacular.

Em escanteio, Gustavo Gómez desviou e mandou a bola para fora. Aos 24 minutos, Piquerez cobrou escanteio na segunda trave, López deu um peixinho para o gol, e o goleiro defendeu no reflexo.

O Santo André partiu para o ataque, Enzo apareceu na área para cabecear, e Weverton fez uma grande defesa. No lance seguinte, aos 43 minutos, o escanteio foi cobrado da esquerda, e Lohan mandou para o fundo do gol. O Palmeiras ficou abatido com o gol sofrido, e o jogo terminou empatado em 1 a 1, com cada equipe levando um ponto na tabela.

Situação na tabela

Com esse empate, o Ramalhão ocupa a última colocação do grupo A, com três pontos. Já o Verdão segue na liderança do grupo B, com 14 pontos.

Próximos jogos

O Santo André encara o Guarani na quinta-feira (15), no Brinco de Ouro, às 19h30. E o Palmeiras enfrenta o São Bernardo, também na quinta-feira, no Estádio Primeiro de Maio, às 19h30.