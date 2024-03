Neste sábado (02) o Inter de Limeira recebe o Ituano pela 11ª rodada do Paulistão no Estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, às 20h.

A partida é fundamental para ambos os lados já que o Gigante de Limeira necessita da vitória para seguir vivo pela classificação da próxima fase, por outro lado, a vitória para o Galo de Itu garante o distanciamento da zona de rebaixamento e uma chance de avançar para o mata-mata também.

Como chega o Inter de Limeira?

O Inter de Limeira chega a partida como grande favorito, possuindo uma vantagem em casa e possuindo um dos melhores ataque da competição, somando ao todo 13 gols.

A Veterana vem de uma derrota amarga contra o São Paulo por 3 a 0 em casa nesta última quarta-feira (28), por sorte Corinthians e Mirassol também perderam seus jogos para manter o clube de Limeira vivo na corrida pela classificação.

O treinador Júnior Rocha terá alguns desfalques como Diego Jussani, suspenso após receber o terceiro amarelo no último jogo, optando possivelmente para a entrada de Matheus Mancini.

Na lista de afastados também incluem Felipe Albuquerque e Zé Mário, ambos com uma lesão na parte posterior na coxa.

Rocha terá um grande desafio com várias baixas no elenco e uma sequência que tem preocupado o torcedor do Leão da Paulista.

Provável escalação: Max Walef, JP Galvão, Maurício, Matheus Mancini e César Morais; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha; Everton Brito, Quirino e Andrew.

Como chega o Ituano?

O Ituano foi derrotado neste último sábado (24) pelo Red Bull Bragantino no placar de 1 a 0, isso deixa o Gigante de Itu mais sufocado nesta reta final, já que se encontra na zona de rebaixamento.

A vitória é mais que necessária, pois além de sair da zona de rebaixamento pode conquistar a vaga para o mata-mata, mas tudo pode depender também do jogo entre Portuguesa e Mirassol que acontece também no sábado às 18h.

O Galo de Itu vive uma fase conturbada e não conseguiu atender as expectativas de se manter na elite do futebol paulista até o momento, possuindo apenas 6 ponto e sendo uma das defesas mais vazadas do torneio.

O técnico Alberto Valentim, recém anunciado pelo clube de Itu, terá a difícil tarefa de manter o clube nos eixos, mas acredita na permanência do A1.

Além do pouco tempo de adaptação, o treinador deve perder alguns atletas no setor defensivo, são eles João Vialle e Vitão, suspensos no último jogo contra o Bragantino e Claudinho que está lesionado desde fevereiro.

Para tentar segurar o Leão, Valentim terá duas opções para a zaga: Marcel e Vinícius Poz, Marcel já havia sido utilizado como titular no início da competição mas perdeu a vaga e Poz deve fazer sua estreia desde sua chegada das categorias de base.

Provável escalação: Jefferson, Leonardo Oliveira, Marcel, Vinícius Poz e Duarte; Santos, Cabral Evaristo, Paiva, Pablo e Yann; J. C. de Oliveira