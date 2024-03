Durante a noite dessa terça-feira (20), a Conmebol divulgou a tabela detalhada dos jogos da fase de grupos da Libertadores 2024. Com a definição dos horários, uma problemática foi criada: a partida de ida das finais do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Nova Iguaçu, não poderia ser realizada na sua data original, 31 de março.

Com isso, ficou definido que a partida seria adiantada um dia, sendo realizada no dia 30/03, um sábado. Isso ocorre pois infringe o regulamento de competições para clubes brasileiros - o Flamengo joga no dia 2 de abril contra o Millonarios, na Colômbia. É necessário um espaço de pelo menos três dias entre partidas oficiais.

O Flamengo conheceu seu caminho na competição de forma ainda mais detalhada da que já tinha tido acesso na última segunda-feira (19), na cerimônia do sorteio.

Com essa tabela, o rubro-negro agora conhece as datas e palcos de todas as seis partidas que terá nessa primeira etapa do torneio continental.

Tabela detalhada