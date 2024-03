Na tarde desta segunda-feira (25), o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, recebeu suspensão de dois anos do futebol por tentativa de fraude em teste antidoping. O julgamento, que teve início na semana passada, foi concluído nesta segunda-feira (25) em sessão realizada no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD).

O atacante de 28 anos foi ouvido durante a tarde pelo tribunal, em sessão que durou aproximadamente duas horas.

Punição

Apesar de Gabriel ter sido punido por 2 anos, indicando que o atleta só voltaria a atuar em 2026, a pena começa a contar a partir de abril de 2023, quando o jogador se envolveu no episódio em que foi denunciado. Sendo assim, caso não haja mudança na pena, Gabigol poderá voltar aos gramados em abril de 2025, daqui há cerca de um ano.

Como foi o julgamento?

A decisão final foi apertada, com o placar ficando em 5 a 4 na votação decisiva a favor da punição do atacante.

O jogador foi acusado de infringir o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a "fraudar ou tentar fraudar qualquer parte do processo de controle". O código prevê uma punição de até quatro anos em caso de condenação.

O Flamengo, equipe que detém os direitos econômicos do jogador, se posicionou por meio de nota oficial e afirmou estar surpreso com a decisão. O clube ainda garantiu que irá auxiliar o atleta em sua defesa na Corte Arbitral do Esporte (CAS).