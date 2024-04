Na tarde desta quinta feira (3), o Botafogo irá entrar em campo pela estreia da fase de grupos da Libertadores, contra o Junior Barranquilla, às 19, no Estádio do Nilton Santos. Após eliminar Aurora e Red Bull Bragantino na fase preliminar, o Glorioso conta com o estádio lotado para manter a sequência positiva, no provável último jogo sob o comando do interino Fábio Matias. Do outro lado, os colombianos buscam voltar a ter destaque no cenário continental, e tentam surpreender no Rio de Janeiro.

Como chega o Botafogo

com menos desfalques do que os últimos jogos, afinal, Jeffinho , Luiz Henrique e De Paula deixaram o departamento médico recentemente. A baixa, entre os titulares, fica por conta do lateral-direito Suárez, expulso, no jogo de volta da última fase preliminar, contra o Bragantino, no interior paulista. O favorito para ocupar a sua vaga é Rafael. O defensor voltou um pouco mais cedo do que o trio e pode ajudar, com sua experiência.

Do meio para frente, Barbosa e Freitas disputam para saber quem será o primeiro volante. Tchê Tchê subiu de produção e, assim, pode fazer dupla com um dos dois. Eduardo, na armação, completa o triângulo do setor. Recém-contratado e com poucos dias no clube, Romero dificilmente começará como titular. No ataque, não há como tirar Júnior Santos, artilheiro do futebol brasileiro em 2024, e Luiz Henrique, contratação mais cara da história do país.

Como vem Junior Barranquilla

A equipe tem baixa. Desse modo, o técnico Arturo Reyes não terá à disposição o argentino Olivera, que sofreu uma distensão muscular na última partida: vitória sobre La Equidad por 1 a 0, pelo Campeonato Colombiano. O Junior ocupa a sexta colocação da competição nacional.

Treino na praia

A delegação do Junior Barranquilla fez uma atividade inusitada nesta segunda-feira, os jogadores realizaram um treino nas areias da Praia de Copacabana. Jogadores e comissão técnica fizeram uma caminhada pelo calçadão e, depois, realizaram uma atividade leve na areia. Alguns atletas até brincaram com alunos mirins da escolinha do Junior Negão, que vestiam camisas do Vasco.

Equipe Junior Barranquilla andando na praia

Ficha técnica

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 3 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Provável escalação Botafogo: Gatito; Rafael, Barboza, Halter e Marçal; Barbosa (Freitas), Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho. Técnico: Fábio Matias.

Provável escalação Junior Barranquilla: Mele; Ceballos, Peña, Fuentes, Pacheco e Moreno; Cantillo, Chará e Caicedo; Enamorado e Bacca. Técnico: Arturo Reyes.

Árbitro: Cristián Garay (CHL)

Auxiliares: Jose Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)