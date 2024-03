A última segunda-feira (18) foi de definição da vida alvinegra na Libertadores. O Botafogo conheceu os seus três adversários na fase de grupos do torneio internacional e, além disso, soube as datas previstas para as seis partidas da fase inicial da competição.

O chaveamento do Glorioso deu o que falar e foi comentado até pelo CEO do clube, ainda no ato da cerimônia, que foi em Luque, Paraguai.

No entanto, um aspecto importante, e que não havia sido falado sobre pelos dirigentes alvinegros, é o fato de que a partida de estreia do Glorioso no seu retorno à Libertadores, após um hiato de sete anos, estará marcada entre as duas finais da Taça Rio, contra o Boavista.

A partida tem previsão de ser marcada nos dias 2 ou 4 de abril, contra o Junior Barranquilla, no estádio Nilton Santos. Isso faria com que o jogo ficasse entre as partidas de ida e volta da final da Taça Rio, que estão marcadas para 31 de março e 7 de abril.

Qual a solução?

Segundo a reportagem do jornal 'O Globo', a diretoria do Botafogo já corre atrás de um acordo, tanto com o Boavista, quanto com a FERJ, para que as partidas sejam adiantadas.

Assim, as finais iriam de 31 de março e 7 de abril para 27 e 30 ou 31 de março. Com isso, o time teria a semana livre para enfrentar o Junior Barranquilla no Equador.

O acordo vem sendo costurado e ainda não se tem certeza se será sucedido, mas fica clara a intenção do alvinegro em tentar contornar esse confronto de calendários das competições que disputa.

Segundo o jornalista Bernardo Gentile, do site FogãoNet, o acordo já foi selado. Fica a expectativa pelo anúncio oficial das partes desse selamento.