Jogando no Castelão, no Maranhão, o Fortaleza visitou o Maranhão, na partida válida pela oitava e última rodada da Copa do Nordeste. A bola rolou na noite da última quarta-feira (27), quando o Fortaleza abriu 2 a 0 com gols de Moisés e Lucero no primeiro tempo, mas viu o Maranhão virar com gols de Felipe Cruz, Vinícius Barata e Clessione, fechando o placar em 3 a 2.

O Maranhão fechou a fase de grupos na sexta posição do grupo A, com 14 pontos, empatado com o Vitória e ficando um ponto atrás dos classificados CRB, Ceará e Botafogo-PB. O Fortaleza ficou com oito pontos, na segunda posição do grupo B, 10 pontos atrás do Bahia, empatado com o Altos e um acima de Náutico (classificado) e do ABC (eliminado).

Um tempo de cada time!

As primeira duas chances do jogo foram quase iguais pelo lado do Fortaleza: primeiro Lucero chuto de longe e logo depois Lucas Sasha, ambos mandando a bola longe do gol.

Então aos 18 minutos, pela esquerda os visitantes ganharam uma falta, batida na barreira para o escanteio, cruzado na área, afastado pela defesa, para Moisés tabelar com Lucas Sasha e bater forte, no canto, abrindo o placar!

Com 31 minutos o Fortaleza chegou de novo, quando Marinho recebeu o passe na direita e foi derrubado, ganhando uma falta. Ele mesmo cruzou a bola na área e Kuscevic cabeceou, mas pela esquerda do gol. Aos 40 minutos o Maranhão teve a primeira chance, quando Barata carregou da direita para o meio e achou Vander na marca o pênalti, mas ele chutou por cima do gol.

Mas a resposta do Fortaleza veio com juros e correção, pois aos 41 minutos Lucero, pela esquerda após o passe de Marinho, recebeu o passe e bateu forte, no alto, para ampliar o placar, acordando a coruja com um golaço!

Felipe Cruz, pela direita, saiu cara a cara com o goleiro e bateu, mas o goleiro defendeu e salvou o Fortaleza. Isso já mostrava, aos seis minutos de jogo, que o placar de 2 a 0 era perigoso e que o Maranhão tinha voltado diferente.

Isso pois literalmente no lance seguinte, em um escanteio cruzado na área a bola ficou pipocando na confusão até Felipe Cruz aparecer na pequena área, com o desvio de Pedro Gustavo, para chutar para o fundo das redes!

Aos oito minutos os dois times protagonizaram lances iguais: Felipe chutou de fora da área, mas nas mãos de João Ricardo. E no contra-ataque, Lucero chutou forte de fora da área, mas Jean defendeu no meio do gol.

10 minutos depois Barata recebeu o passe na direita e passou para Ronald, que chegou batendo forte e viu Brítez defender em cima da linha.

Então aos 22 minutos Clessione, pela esquerda já dentro da grande área, foi derrubado por Kauan, ganhando a penalidade máxima. Vinícius Barata bateu no canto direito, com João Ricardo até acertando o canto, mas sem chance de chegar na bola, empatando o jogo!

E aos 37 minutos de jogo, no passe de Barata para o meio Clessione, que tira a camisa e leva amarelo conseguiu dominar e chutar forte para vencer João Ricardo e colocar o Maranhão na frente!

Próximos jogos

O Maranhão agora volta a campo no sábado (30), às 16h, quando recebe o Imperatriz na última rodada do Maranhense, que ainda está em sua fase classificatória. No mesmo dia, às 16h40, o Fortaleza recebe o Ceará na ida da final do Cearense.