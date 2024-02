Em tarde inspirada de sábado (3), o Internacional venceu o Caxias, por 2 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. Lucca que entrou na etapa final, anotou sozinho os dois gols do Imortal.

Sem gols

O jogo começou com o Inter dominado e pressionando o Caxias, que mostrou-se acanhado. Aos quatro, em boa jogada de Wanderson, que venceu a zaga e mandou no veneno, parando no goleiro do Caxias. Apesar da posse de bola, o Colorado enfrentou dificuldades para converter em grandes chances. Na sequência, Hyoran aproveita o rebote e arrisca de fora da área, mandando a bola por cima do gol.

A partida seguiu sem muita criatividade de ambos os lados. Aos 26, após escanteio cobrado por Alan Patrick, Vitão escora de cabeça, mas sem perigo para o goleiro do Caxias. Sem mudanças, as equipes vão zeradas para o intervalo.

Colorado marca duas vezes

A partida recomeçou com o técnico do Internacional mexendo no tabuleiro e criando grandes chances. Aos cinco, Alan Patrick mandou na entrada da área para Wanderson, que de primeira finalizou na trave. Na sequência, após boa jogada de Wanderson, que cruzou para o meio da área, Lucca recebeu de costas e finalizou de bicicleta para o fundo das redes, abrindo para o Inter.

De tanto força, não demorou muito para sair o segundo. Aos 14, Lucca novamente pegou a sobra, driblou Alisson e finalizou por cobertura para ampliar o placar. Em vantagem no marcador, o Internacional tomou conta da partida, mantendo bola no pé e administrando o bom resultado até o apito final.

Fala, Lucca!

O jovem Lucca, de apenas 20 anos, que entrou na etapa final e anotou sozinho os dois gols da vitória colorada, falou sobre a felicidade de fazer uma boa bicicleta.

"Eu estou muito feliz. Deus é maravilhoso. Cara, de novo, né? Feliz de fazer de novo de bicicleta. Ano passado foi de altos e baixos. Eu estou muito feliz de verdade. Foi muito na hora, não imaginei, quando dominei de costas, a bola subiu e já sabia que era a bike. Não tinha outra coisa," destacou o jovem.

Mas, e como fica?

Com esse resultado, o Internacional está na segunda colocação, com 10 pontos. Já o Caxias, estaciona nos cinco pontos e esta na 7ª colocação.

Próximos Jogos

Inter volta a campo na quarta-feira (7), às 21h30, contra o Santa Cruz, nos Plátanos. O Caxias pega o Guarany, em Bagé, na quinta-feira (8), às 19h.