Em uma noite difícil para o Athletico, o técnico Cuca lamenta a derrota por 2x0 para o Grêmio fora de casa. O treinador reconheceu que o time não desempenhou o esperado e ficou totalmente abaixo do que era planejado, assumiu a responsabilidade pelo revés e disse que o tropeço deve deixar lições para a sequência de temporada do Furacão.

"Acho que começamos bem, poderíamos ter saído na frente e o jogo seria outro. Na jogada seguinte sofremos o gol. E aí entramos no jogo do Grêmio, de explorar o contra-ataque, com bons jogadores para trabalhar a bola no meio de campo e acionar Soteldo e Pavón. O Grêmio foi mais competitivo e nos venceu merecidamente. Nós não podemos perder nossa característica de time. Hoje fugiu e temos que retomar, para tirar a essência de cada jogador"