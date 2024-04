O futebol brasileiro alcançou um marco histórico com a inscrição de 300 atletas estrangeiros no Boletim Informativo Diário (BID). Esse número abrange todos os níveis do esporte no país, desde as divisões amadoras e de base até os campeonatos nacionais mais destacados.

No Brasileirão Betano, observou-se um aumento significativo de 45,5%, com o número de inscritos passando de 101 para 147 neste ano. Já na Série B, a presença desses atletas teve um aumento exponencial de 181,25%, indo de 16 para 45 jogadores estrangeiros.

Os países com maior representação no Brasil incluem a Argentina, com 43 atletas, seguida pelo Uruguai (28), Colômbia (19) e Paraguai (13). Para a Série A do Campeonato Brasileiro, a CBF atendeu a uma solicitação dos clubes para aumentar o limite de jogadores estrangeiros relacionados para uma partida, de sete para nove por equipe.

Na elite do Campeonato Brasileiro, houve um crescimento de 45,5% no número de estrangeiros inscritos, subindo de 101 para 147 em 2024. Já na Série B, o aumento foi ainda mais expressivo, com um acréscimo de 181,25%, indo de 16 para 45 jogadores de fora do país.

Estrangeiros artilheiros

Na primeira rodada do Brasileirão, oito estrangeiros deixaram sua marca nas redes. No sábado (13), o Fortaleza saiu vitorioso do MorumBIS ao derrotar o São Paulo por 2 a 1, com gols de Machuca e Lucero, ambos argentinos. No Maracanã, Thiago Borbas, do Uruguai, contribuiu com o segundo gol do Red Bull Bragantino no empate em 2 a 2 contra o Fluminense.

No domingo (14), os uruguaios Canobbio e Mastriani, juntamente com o argentino Leo Gody, marcaram para o Athletico Paranaense na goleada de 4 a 0 sobre o Cuiabá, na Ligga Arena. No confronto entre os rubro-negros no Serra Dourada, o uruguaio Nicolás de la Cruz brilhou ao marcar um belo gol de falta pelo Flamengo, que venceu o Atlético-GO por 2 a 1. Enquanto isso, no duelo entre Vitória e Palmeiras, o colombiano Richard Rios garantiu a vitória do Palmeiras fora de casa pelo placar mínimo.

A presença de jogadores estrangeiros reforça a capacidade do futebol brasileiro de atrair talentos de todo o mundo para brilhar nos gramados do país.

Tabela de estrangeiros por país (Brasileirão)

PAÍS TOTAL DE ATLETAS Argentina 42 Uruguai 23 Colômbia 16 Paraguai 11 Equador 10 Chile 7 Venezuela 5 França 2 Bolívia 1 Angola 1 Espanha 1 Estados Unidos 1 Peru 1 Portugal 1 Senegal 1

Tabela de estrangeiros por clubes