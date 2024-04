Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Juventude

No retorno à elite nacional em 2024, Criciúma e Juventude se enfrentam neste sábado (13) na abertura do Brasileirão. O palco para o confronto será o Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina, com o início marcado para às 18h30, e sob a arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos.

A partida será transmitida ao vivo e com exclusividade pelo canal Premiere.

Temporada do alviverde até aqui:

A campanha do Juventude no Gauchão 2024 foi marcada por altos e baixos até chegar à final. Depois de um período irregular, o time da Serra Gaúcha embalou com bom ritmo na fase decisiva da competição, e foi o responsável pela eliminação do Internacional.

Desde a fase de classificação até o jogo de volta da final contra o Grêmio, o Juventude mostrou determinação e qualidade, conquistando vitórias importantes e garantindo sua presença na disputa pelo título estadual.

No primeiro confronto da final, o placar terminou em empate, destacando a igualdade de forças entre as equipes. Porém, no jogo de volta, o Grêmio se consagrou campeão ao vencer de virada o Juventude por 2 a 1.

Time base e contratações:

Após o vice-campeonato no Gaúchão, o Juventude está em busca de reforços para a próxima empreitada no Campeonato Brasileiro. Na semana de estreia, o clube já assegurou a contratação de quatro jogadores: o lateral-direito João Vitor, ex-São Luiz, o lateral-esquerdo Gabriel Inocêncio e o volante Thiaguinho, ambos ex-Água Santa, além do atacante Marcelinho, ex-Santos.

Dois desses jogadores já foram oficialmente anunciados pelo clube, enquanto as tratativas para a oficialização dos outros dois estão em andamento. O técnico Roger Machado reforçou que não está buscando jogadores de posições específicas, confiando na qualidade do grupo demonstrada no Gauchão, mas reconhece a importância de reforçar a equipe para encarar os desafios do Brasileirão.

O Juventude conta com peças-chave como Caíque e Jadson no meio-campo, oferecendo estabilidade e mobilidade. Jean Carlos e Gilberto se beneficiam dessa construção, enquanto o time faz contra-ataques rápidos com jogadores como Edson Carioca e Lucas Barbosa. O banco também conta com opções interessantes como Nenê e Mandaca.

Destaques:

O destaque do Juventude no Gauchão 2024 foi eliminar o Internacional, um dos favoritos, demonstrou a qualidade do elenco. Além disso, proporcionou dificuldades para o Grêmio e mostrou competitividade mesmo enfrentando um dos principais times do estado.

O Juventude retornou à Série A do Brasileirão após conquistar o acesso em 2023, em uma grande campanha de recuperação na Série B, sob o comando de Thiago Carpini. Carpini deixou o clube no início do ano para assumir o São Paulo, após ter sido fundamental na trajetória de sucesso do time gaúcho.

A jovem estrela:

Lucas Barbosa despontou como uma jovem estrela no Juventude, marcando cinco gols e duas assistências na temporada. Com impressionantes 1,94m de altura, oferece uma dinâmica necessária para o ataque da equipe, tanto em amplitude quanto infiltrações pelo meio. Ele se destaca como o melhor jovem do clube, demonstrando grande potencial para o futuro.

Expectativa para o campeonato:

O Juventude busca a permanência na Série A e para isso deve alcançar a 16ª colocação no Brasileirão 2024, seu principal objetivo. Continuar na elite do futebol proporciona maiores receitas para o clube, permitindo investimentos em um jogadores e infraestrutura.

Com a boa campanha no Campeonato Gaúcho, onde foi vice-campeão, a equipe chega motivada para a temporada, até com expectativas de disputar por uma vaga na Sul-Americana.

Estádio:

O Estádio Alfredo Jaconi, casa do Juventude, tem capacidade para cerca de 19 mil espectadores.