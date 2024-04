Nesse domingo (21), Ponte Preta e Coritiba ficaram no empate no Moisés Lucarelli pelo placar de 1 a 1. Joilson chegou abrir o placar na primeira etapa, porém o coxa voltou melhor depois do intervalo e conseguiu empatar com um gol de Lucas ronier. Apesar de um primeiro tempo fraco tecnicamente, o Coxa melhorou muito na etapa final e poderia até ter saído com os três pontos.

O jogo



A Ponte Preta começou a controlar no jogo com muita posse de bola e algumas boas chegadas no campo de ataque. A bola sempre passava pelo meio de campo e com o toque de qualidade de Elvis. Tanto que aos 13 minutos da primeira etapa após um bate e rebate dentro da área, o zagueiro Joilson aproveitou e conseguiu abrir o placar para a macaca.



Depois do gol o jogo ficou morno, com o Coritiba muito mal na parte criativa do meio de campo e ataque, na qual a equipe adversária não conseguiu assustar em momento nenhum o gol defendido pelo goleiro Pedro Rocha. já a Ponte Preta tentou administrar a vantagem que tinha no placar jogando em casa. O coxa foi tão mal na primeira etapa, que o técnico Guto Ferreira voltou do intervalo com uma alteração fundamental para a consequência da partida. O comandante alviverde sacou David Conceição para colocar Lucas ronier E com isso o Coritiba mandou no jogo na segunda etapa.



Logo com quatro minutos da etapa final, o volante Emerson Santos da ponte preta salvou uma bola em cima da linha impedindo um gol de Leandro Damião. Pouquíssimo tempo depois sua vez do lateral Jamerson finalizar para grande defesa do goleiro Pedro Rocha. Com isso a equipe da macaca ficou encurralado no campo de defesa e não conseguiu propor mais o jogo sendo completamente dominada pelo time visitante.

Tanto que aos 14 minutos Lucas ronier com jogada individual cortou para o meio dentro da área e finalizou sem chance de defesa do goleiro. O time mandante respondeu altura com uma baita finalização de Gabriel Novaes e uma defesa absurda de Pedro Morisco; a bola ainda chegou a pegar na trave. Os minutos finais foram dominados pela equipe do coxa, na qual o goleiro Pedro Rocha evitou a virada da equipe visitante.



Sequência



Na próxima rodada, a ponte preta viajará para o centro-oeste brasileiro onde irá enfrentar o Goiás, domingo (28). No mesmo dia o Coritiba receberá, no Couto Pereira, a equipe do Brusque pela segunda rodada da Série B. De momento, a Macaca fica na décima primeira posição e o Coxa ocupa a sexta.