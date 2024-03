Na noite deste sábado (16), a Ponte Preta foi eliminado do campeonato Paulista após uma derrota vexatória para o Palmeiras por 5 a 1. Em partida válida pelas quartas de final do estadual, a Macaca não conseguiu impor seu ritmo de jogo e viu a equipe adversária dominar do início ao fim.

Na coletiva de impressa após a partida, o técnico João Brigatti lamentou a baixa entrega da equipe que segundo o comandante, assistiu o adversário jogar.



"A avaliação não é apenas sobre o jogo de hoje. É sobre o comportamento. a Ponte Preta, com o perdão da expressão, você precisa ralar a bunda no chão e se entregar na marcação. O elenco da Ponte não pode se dar ao luxo de ficar assistindo ao Palmeiras ou qualquer outro adversário jogar. Isso não pode ser repetido", reclamou o treinador.

João Brigatti ainda pontou que a Ponte Preta não conseguiu jogar em momento nenhum. O técnico ressaltou que precisar avaliar toda a situação pois segundo ele foi uma atuação desastrosa.

"Foi uma atuação desastrosa e vamos avaliar toda situação do que aconteceu. Não conseguimos jogar em nenhum minuto desde o primeiro tempo e ficamos muito abaixo do que podemos entregar. O Palmeiras jogou da maneira que quis porque a Ponte Preta não veio para o jogo", comentou.

O técnico lamenta a perca de jogadores por lesão ao longo da competição e que irá repensar muita coisa para a Série B sendo a principal, a postura do elenco.



"Nós perdemos muitos jogadores ao longo da competição, como Felipinho, Amaral e Léo Naldi, mas não deixamos de competir em nenhum momento. É claro que precisamos repensar muita coisa para a Série B, qualificar o elenco e, principalmente, mudar a nossa postura. O que aconteceu contra o Palmeiras não pode se repetir" finalizou.



A Ponte Preta agora terá um mês para se preparar para a Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca estreia na competição jogando dentro de casa dentro do Moíses Lucarelli diante o Coritiba, a partida ainda não tem data e horário definidos.