Nesta sexta-feira (19), o Cruzeiro enfrentou o Coritiba em jogo válido pelas quartas de final da Copinha. A Raposa venceu o Coxa e se classificou para a semifinal, onde irá enfrentar a equipe do Flamengo na próxima segunda-feira (22).

O gol do jogo foi marcado no segundo tempo pelo capitão do Cruzeiro, Pedrão, que cabeceou sem chances para Pedro Morisco após um cruzamento perfeito de Fernando.

PRIMEIRO TEMPO SEM GOLS:

A primeira etapa foi marcada por pressão e maior posse de bola da equipe mineira, que teve as melhores chances, mas acabou parando no goleiro Pedro Morisco, que salvou o Coritiba em várias oportunidades no primeiro tempo.

Mesmo sendo melhor e tendo as principais jogadas, o Cruzeiro não conseguiu abrir o placar, e o Coxa conseguiu criar apenas no fim do primeiro tempo nos contra-ataques com seu camisa 10, Lucas Ronier, parando no goleiro celeste, Otávio.

BRILHO DO CAPITÃO MARCOU A CLASSIFICAÇÃO DO CRUZEIRO:

O segundo tempo foi totalmente diferente do primeiro, com o jogo sendo mais equilibrado e o Coritiba sendo mais perigoso, criando ótimas oportunidades de gol. Uma das melhores chances do Coxa surgiu cara a cara com Otávio, mas o goleiro foi muito bem e fez uma baita defesa no início da segunda etapa.

O jogo foi ficando truncado, com as duas equipes ficando nervosas e cometendo mais faltas durante o jogo. A equipe mineira não conseguiu manter a pressão, e não teve as mesmas chances de marcar que no primeiro tempo e deu mais espaço ao Coritiba.

Mesmo caindo de rendimento devido ao cansaço, o Cruzeiro conseguiu marcar seu gol aos 30 minutos, com o zagueiro e capitão Pedrão, após um grande cruzamento do atacante Fernando.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

SEMIFINAL DA COPINHA DECIDIDA:

Agora, a equipe mineira enfrentará na semifinal o Flamengo, que venceu o Aster nos pênaltis, depois da partida terminar em 1 a 1. O jogo será na próxima segunda-feira (22), às 19h30, na Arena Barueri.