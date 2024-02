O Coritiba recebeu a equipe do Andraus na tarde deste domingo (4), no Couto Pereira, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paranaense 2024. Com dois gols de Robson, o Verdão assegurou mais uma vitória em casa pela competição, e segue 100% diante de sua torcida.

Com os três pontos, o Coxa assegura pelo menos a terceira colocação na rodada, e se mantém colado no líder Athletico.

Coritiba tem mais volume de jogo, mas primeiro tempo termina com igualdade no placar

O Coritiba começou a partida comandando das ações, pressionando a saída de bola do Andraus e criando boas chances. Em um dos lances, Ronier recuperou e passou para Robson, que entregou para Pomba.

O atacante levou para a perna esquerda e bateu na rede pelo lado de fora. Logo depois, Frizzo chutou com a perna esquerda, mas o goleiro Denison fez boa defesa. Minutos mais tarde, o Coxa teve um gol invalidado: Pomba empurrou pra rede após chute de Robson, mas o assistente assinalou impedimento.

A pressão do Coritiba persistiu. O goleador Robson chutou na diagonal, mas a bola acertou na trave. Em seguida, Frizzo teve o chute bloqueado após uma tabela entre Robson e Vini Paulista. Ainda houve tempo para Thalisson, sozinho, chutar por cima do gol. No entanto, o primeiro tempo não terminou em 0 a 0.

Em sua única chegada, o Andraus marcou com o capitão Gabriel Recife, cabeceando após cobrança de falta. Mas o Coxa empatou antes do intervalo, quando Robson cobrou falta direta por cima da barreira e fez um belo gol.

Coxa pisa no acelerador, vira o jogo e amplia o placar mesmo com expulsão

Com peças recém-incorporadas ao elenco, o Coxa chegou ao gol que mudou a cara da partida. Brandão recebeu pela lateral esquerda, driblou o goleiro Denison e foi derrubado, conquistando um pênalti. Na cobrança, novamente Robson marcou. Ele deslocou o número 1 do Andraus para marcar pela sexta vez neste Campeonato Estadual.

O Coritiba ficou com um jogador a menos aos 19 minutos. Andrey foi expulso por atingir a cabeça do oponente ao levantar excessivamente o pé na disputa pela bola. Mesmo com um jogador a menos, o Alviverde se reestruturou e começou a criar oportunidades em contra-ataques. A equipe quase ampliou com Geovane Meurer, mas a defesa desviou o chute. O Andraus intensificou a pressão na busca pelo empate, no entanto, o Coxa se fechou, anulou os espaços e ainda conseguiu aumentar a vantagem. Nos minutos adicionados, Geovane Meurer recebeu um passe de Sebá Gómez e finalizou com segurança para fechar o placar em 3 a 1.

Próximos confrontos

O Coritiba agora viaja para encarar o Cianorte, no Albino Turbay, na próxima quarta-feira (4), às 20h.

Já o Andraus recebe o Galo Maringá, no Atilio Gionédis, também na quarta, mas às 16h.