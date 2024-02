Na noite chuvosa desta quarta feira (31), a Ponte Preta venceu a Portuguesa em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2024. A partida foi disputada no estádio do Canindé na capital paulista.

O Alvinegro de Campinas conseguiu seu alivio na campeonato, depois de conseguir sua primeira vitória e ir aos cinco pontos. Jeh abriu o placar ainda no primeiro tempo e os visitantes tiveram que suportar uma grande pressão no segundo da Lusa. Porém no final ampliaram com Dodô para decretar a primeira vitória no Paulistão.

Alívio Alvinegro

No começo quem tomou as régias foi os mandantes, que levaram perigo com menos de 15 minutos, em chute de Douglas Borel de dentro da área. Depois ainda perderam mais uma boa chance com Henrique Dourado. A boa chance da Ponte veio apenas aos 37 minutos, Igor Inocêncio chutou forte para a defesa do goleiro. No final do primeiro tempo, depois de bom contra-ataque da Macaca, Gabriel Risso cruzou e Jeh subiu de cabeça para abrir o marcador. Nos Acréscimos, Pedro Rocha evitou o empate da Portuguesa, em finalização de Patrick.

Precisando empatar o jogo os mandantes mantiveram sua pressão atrás do gol. Por outro lado, a Ponte continuava se defendendo como podia e arriscando nos contra-ataques. O time de Dado Cavalcanti perdeu um caminhão de chances seguidas. Primeiro em um lance onde o goleiro da Macaca, Pedro Rocha, faz duas belíssimas defesas seguidas. Depois Felipe Marquês, perdeu um gol incrível frente a frente com o goleiro, o atacante chutou por cima do gol.

Ainda deu tempo de Eduardo Diniz mandar um foguete que explodiu no travessão. Depois de suportar toda a pressão em outro contra-ataque os visitantes mataram o jogo com Dodô. Depois de outro cruzamento, Elvis desviou na primeira trave e na sobra Dodô completou para fazer 2 a 0 e fechar o placar.

No final da partida a torcida da Lusa protestou contra o elenco e seu treinador. Os gritos de "VERGONHA" vieram a tona nas arquibancadas do Canindé. Os torcedores chegaram a tacar pedras onde são os vestiários dos times

Tabela e próximos jogos

A Lusa chegou a sua terceira derrota seguida e soma apenas 3 pontos na competição. Esses pontos foram conquistados na primeira rodada quando o time bateu a Inter de Limeira. Mesmo assim a equipe está em segundo no grupo, mas pode ser ultrapassada pois Ituano e Santo André tem um jogo a menos.

Já a Ponte Preta chegou conquistou seus primeiros tempos e chegou a 5 pontos. A equipe de João Brigatti já havia empatado conseguido dois empates e perdido apenas um. Com isso a Macaca está em terceiro colocado com a mesma pontuação que seu rival Guarani, que neste momento está empatando em casa com o Mirassol.