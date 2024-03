O RedBull Bragantino deu adeus ao Campeonato Paulista de 2024. Na noite desta última quarta feira (27), saiu derrotado pelo Santos no placar de 3 a 1. Este é o terceiro ano seguido que o Massa Bruta é eliminado nesta fase da competição.

O autor do único gol do Bragantino, Eduardo Sasha, esteve presente em duas dessas semifinais com a camisa da equipe de Bragança.

“Realmente, estamos batendo na trave para chegar em uma final e disputar um título. Tenho certeza que o caminho é esse. Uma hora ou outra, vamos chegar. É manter os pés no chão, trabalhar forte e saber que estamos no caminho certo”. Disse para a CazéTV após a partida.

O jogador também fez um comentário sobre a partida.

“Tomamos um gol logo no início. Mas, mais uma vez, em um vacilo nosso, acabamos colocando eles de volta no jogo. Mas o time está de parabéns. Tentamos, lutamos. Agora, é ver o que temos para melhorar. Temos muito campeonatos pela frente para disputar.”

Agora o Bragantino foca na estreia da Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira, 3, o Massa Bruta estreia na competição contra o Coquimbo Unido, do Chile, às 21h, no Nabi Abi Chedid.