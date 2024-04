Red Bull Bragantino visita Racing desfalcado na Sul-Americana

No duelo mais aguardado do Grupo H da Conmebol Sul-Americana, o Red Bull Bragantino viaja até a cidade de Buenos Aires para enfrentar o Racing, no El Cilindro, a partir das 21h30 pelo horário de Brasília.

O Racing estreou com vitória fora de casa diante do Sportivo Luqueño com placar de 2 a 0 na última quarta-feira, deixando os argentinos na liderança do grupo com três pontos somados.

Do outro lado do confronto, o Red Bull Bragantino aparece na segunda posição com três pontos após vitória por 1 a 0 diante do Coquimbo Unido-CHI, em Bragança Paulista.

A ESPN Brasil possui os direitos televisivos desta partida, mas o confronto que coloca em jogo a liderança isolada do Grupo H da Conmebol Sul-Americana será transmitido com exclusividade no serviço de streaming Star+.

Racing mais preocupado com a Copa da Liga

Enquanto a maioria dos clubes argentinos tratam as competições continentais como prioridade, o Racing adota caminho diferente. O técnico Gustavo Costas deve optar por uma escalação mista por conta das quartas de final da Copa da Liga Argentina, torneio que concede vaga precoce para a Libertadores 2025.

Além disso, os jogadores Juanfer Quintero resolve assuntos pessoais. Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez, Sigali, Johan Carbonero, Leonel Miranda, Gabriel Rojas e Iván Pillud estão todos no departamento médico e não estarão disponíveis para o duelo desta noite.

Por fim, o meia Juanfer Quintero, um dos principais destaques da equipe, foi liberado para resolver problemas pessoais na Colômbia e não foi relacionado.

Provável escalação: Arias; García, Di Césare e Colombo; Almendra, Sosa, Solari e Mura; David González, Salas e Martínez.

Red Bull Bragantino está 100% focado na Sul-Americana

Enquanto isso, o Red Bull Bragantino entrará em camo com seus principais jogadores antes da estreia pelo Brasileirão Série A. O técnico Pedro Caixinha contará ainda com o retorno de Henry Mosquera, desfalque na primeira rodada.

A tendência é que o treinador português utilize a mesma escalação da partida contra o Coquimbo Unido. Helinho, Lucas Evangelista, Lincoln, Eduardo Santos e Nathan Camargo estão no departamento médico e serão desfalques.

Provável escalação: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Raul (Jadsom), Matheus Fernandes e Eric Ramires; Vitinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera-COL

Assistente 1: Lubin Torrealba-VEN

Assistente 2: Erizon Neto-VEN

Quarto árbitro: Yender Herrera-VEN

VAR: Leonard Mosquera-COL