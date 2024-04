Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Bragantino

O Brasileirão 2024 vai começar! Conheça tudo sobre o RB Bragantino; temporada até aqui, destaques, jovens estrelas, estádio e muito mais.

Temporada até aqui

O RB Bragantino não teve um início de 2024 de encher os olhos de seus torcedores. Um dos principais pontos para a queda de rendimento da equipe foi a perda do zagueiro titular Léo Ortiz, para o Flamengo. Além disso, tem problemas para manter em condições de jogo ao mesmo tempo vários dos destaques dos últimos meses. O desempenho irregular em 2024 se explica por esse somatório de fatores. Bem diferente do que a equipe se acostumou a apresentar em 2023.

O time comandado por Pedro Caixinha caiu para o Santos na semifinal, perdendo por 3 a 1, no jogo que foi realizado na Neo Química Arena. Até o momento, a equipe disputou 19 partidas, com oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, marcando 20 gols e sofrendo 15. O clube do interior paulista ainda fez sua estreia na Copa Sul-Americana e bateu o Coquimbo Unido do Chile por 1 a 0, jogando em casa.

Time base e contratações

A escalação titular do RB Bragantino é formada na maioria das vezes por: Cleiton; Juninho Capixaba, Luan Cândido, Douglas Mendes, Nathan Mendes; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, Jadson; Helinho, Sasha e Vitinho. Existem alguns jogadores que estão presentes nas escalações como Lucas Cunha, Eric Ramires, Thiago Borbas, Lincoln, Hurtado e Mosquera.

O Massa Bruta fez algumas contratações pontuais para o elenco, são eles: Marcos Paulo (lateral-esquerdo) - emprestado pelo Nova Iguaçu (contrato até dezembro de 2024),

Johan Caicedo (volante) - emprestado pelo Deportivo Pasto (contrato até dezembro de 2024), Nathan Mendes (lateral-direito) - comprado do São Paulo (contrato até dezembro de 2028), Douglas Mendes (zagueiro) - emprestado pelo RB Salzburg (contrato até dezembro de 2024) e Lincoln (meia) - emprestado pelo Fenerbahçe (contrato até dezembro de 2024).

Destaques

Eduardo Sasha: artilheiro da equipe no Campeonato Paulista com seis gols, o atacante está em sua segunda temporada no RB Bragantino e pode fazer mais do que conseguiu em 2023, quando anotou 16 gols e deu seis assistências. Com 32 anos, o jogador é mais uma peça experiente no grupo de Pedro Caixinha, e pode contribuir para acalmar o vestiário, ou mesmo a ansiedade do jovem elenco do time.

Juninho Capixaba: referência técnica e líder do grupo do RB Bragantino, Juninho Capixaba é o toque diferente na armação de jogo do time de Bragança Paulista. Em 15 jogos nesta temporada, o lateral-esquerdo marcou dois gols e deu duas assistências. Seja apoiando na linha de fundo, ou vindo por dentro, a qualidade de passe do ala é fundamental para o bom andamento do jogo da equipe do interior paulista.

Jovem estrela

Jogador de muita habilidade, Vitinho faz sua segunda temporada pelo RB Bragantino. Embora não tenha marcado nenhum gol, o ponteiro é peça importante no esquema de jogo do técnico Pedro Caixinha, sempre com lances insinuantes, e com muita facilidade para vencer a marcação adversária por meio de sua facilidade em driblar.

Expectativa para o Brasileirão

Visto que, nos últimos campeonatos e anos o Braga fez boas campanhas, se espera uma campanha para brigar por Libertadores. Na última temporada o time terminou na sexta posição, batendo na trave da classificação direta para a competição continental, já que foi eliminado na pré-Libertadores pelo Botafogo.

Das últimas três edições do Brasileirão, o Massa Bruta conseguiu terminar entre os seis em duas ocasiões, se os destaques da temporada e o treinador Pedro Caixinha conseguirem dar continuidade ao bom trabalho, pode-se esperar um G-4.

Estádio

O Massa Bruta joga Nabi Abi Chedid, o Nabizão. Com capacidade para 17.022 espectadores, o estádio do RB Bragantino vem sendo uma das principais armas para o sucesso do time nos últimos anos. Com um dos melhores gramados do país, a casa do RB sempre foi indigesta para os adversários jogarem.