RB Bragantino e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo (17), pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 16h (horário de Brasília) e terá como palco o estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

MASSA BRUTA LÍDER

Bragantino vem de eliminação na fase preliminar da CONMEBOL Libertadores no meio de semana e agora concentra todas as forças para chegar às semis. Na fase de grupos, o Massa bruta foi o líder do Grupo C, com 21 pontos conquistados em 12 partidas, e totalizando 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Para o jogo de hoje, o técnico Pedro Caixinha terá quatro desfalques por conta de lesões, sendo um deles o titular Lucas Evangelista.

Provável escalação: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Desfalques: Lucas Evangelista, Eduardo Santos e Nathan Camargo (lesionados).

LEÃO DA PAULISTA SURPREENDENDO

A Inter sem dúvidas é a grande surpresa do grupo nas quartas de finais. Em 12 jogos, a equipe de Limeira conseguiu totalizar 17 pontos e superar o favorito do grupo, Corinthians, para se classificar em uma das duas vagas do grupo. O leão chegou a 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, e busca surpreender mais uma vez nas quartas para continuar buscando o título do estadual.

Provável escalação: Max Walef, Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Lucas Buchecha, Gustavo Bochecha e Albano; Juninho e Quirino. Tecnico: Júnior Rocha

Desfalques: Andrew (lesionado).

ARBITRAGEM

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

Quarto Árbitro: Douglas Marques das Flores

VAR: Daiane Muniz dos Santos