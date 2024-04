Nesta quarta-feira (24), o Athlético Paranaense venceu o Danubio por 1 a 0, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O gol da vitória foi marcado pelo lateral Madson, de cabeça, no primeiro tempo.

Primeiro tempo



Inicialmente, o time da casa pressionou o Athletico, tentando dificultar sua construção de jogadas. Porém, o Furacão começou a aparecer para jogo. Aos 12 minutos, Ancheta teve uma oportunidade, mas sua finalização foi para fora. O Athletico novamente com Zapelli, que chutou de fora da área, defendido por Goicoechea.

Logo em seguida, Zapelli cobrou um escanteio e Madson cabeceou para marcar o primeiro gol. Com a vantagem, o Furacão passou a controlar o jogo. Christian tentou um chute de longa distância, mas foi para fora. No final do primeiro tempo, o Danubio criou perigo pela direita, mas a defesa rubro-negra se manteve firme.

Segundo tempo



Com a vantagem no placar, o Athletico diminuiu o ritmo e focou em administrar o resultado. O time da casa tentou pressionar em busca do empate, mas enfrentou dificuldades na criatividade. o Goleiro Bento se destacou ao afastar alguns cruzamentos, enquanto Fracchia arriscou de longe, mas sem ameaçar muito.

Como ficam?



Com a vitória, o Athletico chegou aos nove pontos e segue com 100% de aproveitamento e segue na liderança do Grupo E. O Danubio é segundo colocado, com quatro somados

Próximos jogos



Os dois times voltam a campo na primeira semana de maio. O Danubio joga no dia 7, contra o Sportivo Ameliano, fora de casa, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Furacão entra em campo no dia seguinte para enfrentar o Rayo Zuliano, na Venezuela, às 19h. Pelo Brasileiro, o Rubro-Negro joga no domingo, contra o Juventude, em Caxias do Sul.