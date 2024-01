Athletico perde para o Catanduva e se classifica em segundo no grupo 2

Hoje, segunda feira (8) no confronto entre Athletico Paranaense e Catanduva, o Furacão conheceu sua primeira derrota na competição. O time do interior de São Paulo a partida por 2x1 e conquistou a classificação sem nenhuma derrota e garantiu a liderança do grupo 2.

Disputa acirrada pela liderança

O Catanduva começou a partida sem se intimidar com o favoritismo do Furacão e marcou o primeiro logo aos 12 minutos de jogo, após um belo cruzamento do camisa 15, Ramon para o camisa 9, Marcos, o atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Aos 19 minutos, o Athletico respondeu com Lucca, o atacante chegou pela direita e tentou um cruzamento na área mas teve desvio e foi para escanteio, no escanteio o camisa 9, Walace, subiu mais alto que todo mundo na primeira trave e desviou para o gol, marcando o gol de empate da equipe paranaense. Aos 29 minutos, o Athletico teve a oportunidade de virar o jogo, Lucca recebeu fora da área e finalizou mas a bola saiu pela linha de fundo. Ainda na primeira etapa o Catanduva teve a chance de ficar a frente do placar novamente aos 34 minutos, Diogo Amaral fez uma bela jogada, cruzou para o Samuca que desviou com perigo mas a bola saiu em tiro de meta. O Athletico respondeu 2 minutos depois, o camisa 10, Dudu recebeu uma bola de frente pro gol e finaliza por cima, desperdiçando a chance de virar o jogo. O Catanduva respondeu aos 37 minutos, com o Marcos, que invadiu a área do time paranaense, mas acabou finalizando por cima. Aos 39 minutos, o Catanduva chegou novamente, dessa vez com Vidal, o meio campista recebeu uma bola na intermediária, limpou a marcação mas a finalização acabou indo na trave.

O segundo tempo começou com o Athletico tentando achar espaços no campo defensivo do Catanduva mas o time da casa se fechou. O Catanduva marcou o segundo gol logo no início, aos 6 minutos após uma falta cobrada na área o zagueiro Renan, subiu de cabeça e empurrou ela para o fundo das redes, sem chances de defesa do goleiro Filipe. Aos 9 minutos, o CAP chegou com Chiqueti, mas o atacante pegou mal na bola e finalizou para fora. Mesmo assim o Furacão seguiu buscando o empate, aos 16 minutos, após a defesa do Catanduva afastar uma bola, ela sobrou com o lateral do CAP que finalizou forte mas a bola acaba indo por cima do gol da equipe paulista. Aos 36 minutos, o Catanduva teve mais uma oportunidade, após a cobrança de falta, Antenor sobe de cabeça mas finaliza para fora. Aos 38 minutos, o goleiro, Filipe do Athletico, fez uma bela defesa evitando o terceiro gol do Catanduva, o time da casa armou um contra ataque rápido, João Gabriel saiu cara a cara com o goleiro que conseguiu fazer uma belíssima defesa. Já nos 45 minutos, Ataíde, do CAP pegou a sobra e finalizou forte, mas o goleiro Sávio fez a defesa e evitou o empate do Furacão. Já nos acréscimos , aos 47 minutos, Sávio garantiu a vitória do time paulista, após um belo cabeceio, o goleiro fez uma bela defesa e garantiu a liderança do time da casa.

Outra rodada do grupo e classificação

Na outra partida do grupo, a Portuguesa-RJ enfrentou a equipe do Sparta-TO e venceu por 3x0 com gols de Lucas Oliveira, Paulo Guss e Wisley, essa partida não valia nada, já que ambas as equipes não tinham nenhuma chance de classificação.

A classificação do grupo 2 terminou da seguinte maneira, Catanduva em primeiro com 7 pontos, Athletico-PR em segundo com 6 pontos, Portuguesa-RJ em terceiro com 4 pontos e Sparta-TO em quarto com 0 pontos.

Próximos jogos

Catanduva e Athletico foram as duas equipes do grupo 2, classificadas para a próxima fase e esperam o resultado dos jogos do grupo 1, para saberem seus próximos adversários. O Catanduva enfrenta o segundo colocado do grupo e o Athletico enfrenta o primeiro colocado. Tanabi, Vila Nova e Ponte Preta disputam as duas vagas para a próxima fase.