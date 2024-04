Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Athletico-PR

Após um 2023 decepcionante, com eliminações precoces nas copas e meio de tabela na liga nacional, o Furacão chega ao Brasileirão buscando retomar a boa fase vivida nos últimos anos na elite do futebol nacional.

INÍCIO DA TEMPORADA

Mesmo com uma mudança no comando técnico no meio do estadual, o Furacão conseguiu iniciar o ano conquistando mais um troféu do Campeonato Paranaense, chegando ao bicampeonato do estadual. Dono da melhor campanha, o Athletico disputou 17 partidas, com 12 vitórias, 4 empates e 1 derrota, eliminando Londrina nas quartas e Operário nas semis, até bater a equipe do Maringá na final e conquistar o estadual pela 28ª vez.

Já na Copa Sul-Americana, o início do Furacão foi o melhor esperado. A equipe rubro-negra disputou duas partidas até aqui, com resultados expressivos nos dois duelos. Um quatro a um frente ao Sportivo Ameliano, e um seis a zero contra a equipe do Rayo Zuliano, garantindo assim a liderança do Grupo E.

ESCALAÇÃO E CONTRATAÇÕES

Foto: José Tramontin/Athletico.com.br

Para a temporada, o Athletico acabou não renovando o contrato de quatro jogadores do antigo elenco. São estes o atacante Thiago Andrade, o lateral Bruno Peres, o atacante Willian Bigode e o volante Arturo Vidal.

Agora, como reforços, o furacão anunciou um pacotão com oito jogadores: O zagueiro Mateo Gamarra, o meia Romeo Benitez, o lateral direito Léo Godoy, o atacante Gonzalo Mastriani, o atacante Lucas di Yorio, o atacante Jader, o atacante Petterson e o volante Filipinho.

Sendo assim, a escalação do Athletico até aqui tem sido: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Leonardo Godoy, Fernandinho, Alex Santana e Lucas Esquivel; Agustín Canobbio, Gonzalo Mastriani e Bruno Zapelli.

DESTAQUE: GONZALO MATRIANI

Foto: José Tramontin/Athletico.com.br

Atacante uruguaio de 30 anos, Mastriani é recém-chegado no furacão vindo da equipe do América Mineiro e já é um dos destaques da equipe na temporada atual. Quando atuava pelo América, o atacante foi destaque do Brasileirão de 2023, terminando o campeonato com 11 gols. Na temporada passada, ele chegou à marca de 42 jogos com 21 gols e 2 assistências, números que chamaram a atenção do furacão que buscou a contratação.

Na temporada atual, o atacante já soma sete gols e quatro assistências em 11 partidas, sendo o vice-artilheiro da equipe e o jogador com a melhor média de participações em gols. Com os números obtidos até aqui, o uruguaio chega a uma média de uma participação em gol por jogo, e vem se tornando uma referência na equipe da baixada.

JOVEM ESTRELA: BENTO

Foto: Gustavo Oliveira/Athletico.com.br

Consolidado como um dos melhores goleiros do país e titular da seleção brasileira com apenas 24 anos, Bento tem se mostrado que é sem dúvidas uma das melhores revelações da base do furacão dos últimos tempos. O goleiro já é cobiçado por gigantes do futebol europeu, como internazionale de Milão, Chelsea, Manchester United e muitos outros que estão de olho na joia paranaense.

Titular absoluto desde a saída do goleiro Santos em 2022, Bento virou uma das referências da equipe mesmo com a pouca idade, e agora se aproxima da disputa do seu terceiro campeonato brasileiro, somando mais de 140 jogos na carreira e já tendo até uma final de Libertadores no currículo.

EXPECTATIVA PARA TEMPORADA 2024

No Brasileirão de 2023, o furacão apenas ficou com o oitavo lugar, desempenho abaixo do esperado comparado com os anos anteriores. O Athletico na temporada passada não conseguiu nem integrar uma das posições que dão vaga à Copa CONMEBOL Libertadores, tendo que disputar a Copa Sul-Americana.

Com os reforços e o bom início de Cuca no comando técnico da equipe, a expectativa em cima do furacão cresce para uma boa campanha no brasileiro, já que a equipe vem embalada nas duas competições que já disputou esse ano, se sagrando campeã do estadual e estando 100% na Sula, onde além de vencer ainda convence aplicando sonoras goleadas.

Por isso, para o Brasileirão, a expectativa em cima do Athletico é de no mínimo terminar no G4, já que a prioridade é a busca por uma vaga na Libertadores. Porém, caso mantenha o bom futebol desse início da temporada, o título não parece um caminho muito distante.

ESTÁDIO: LIGGA ARENA

Foto: Divulgação/Athletico PR

O Caldeirão do Furacão é um dos maiores pilares do clube para buscar o sucesso. Conhecida por muitos como Arena da Baixada, hoje a arena do furacão passou a se chamar Ligga Arena, mas nem por isso mudou sua essência e importância para o clube.

Na atual temporada, em 10 partidas realizadas em casa, o Athletico possui 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, mostrando a força que o seu torcedor e a sua casa podem ser diferenciais na disputa pelo Brasileirão.