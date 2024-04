Na noite desta quinta-feira (25), jogando no Paraguai, no Estádio General Pablo Rojas, o Fluminense empatou com o Cerro Porteño pelo placar de 0 a 0 em jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Fluminense tem domínio da bola, mas falta de criatividade e retranca do Cerro torna partida sonolenta

Na primeira etapa, o Fluminense iniciou tendo domínio amplo da posse de bola, com a equipe paraguaia se postando na defesa para buscar espaços em contra-ataque, no entanto, a equipe de Fernando Diniz teve dificuldades de quebrar as linhas do Cerro Porteño e houveram poucas chances de gol nos primeiros 30 minutos. A primeira chance do atual campeão da América aconteceu aos 31, quando Germán Cano aproveitou um corte mal feito pela defesa do Cerro e finalizou de primeira de fora da área para forçar Jean a fazer boa defesa.

Nos últimos 15 minutos da etapa inicial, o Fluminense ainda teve ótima oportunidade em tentativa de cruzamento para Manoel, que foi interceptado por Jean, e pelo outro lado, os paraguaios quase chegaram ao gol ao retomar a bola no campo de ataque, ao fazer pressão em Felipe Melo e Iturbe finalizar em cima de Fábio.

Antes do apito final, o Cerro ainda assustou em forte finalização de fora da área de Piris da Motta, que obrigou Fábio a realizar intervenção e ceder escanteio.

Cerro consegue criar boas oportunidades e Fluminense tem gol anulado pelo VAR

Na volta da segunda etapa, o jogo seguiu da mesma maneira do início da partida, com o time carioca tendo mais posse de bola, porém sem efetividade e com pouca verticalidade na criação de oportunidades. Porém, diferente do primeiro tempo, o Cerro conseguiu forçar alguns erros e criar boas oportunidades, que foram suficientes para desestabilizar e colocar o Tricolor das Laranjeiras nas cordas.

O primeiro susto aconteceu aos 21 minutos, quando Arzamendia alçou na área pela esquerda, e Marcelo evitou o que seria o gol de Edu realizando um corte para o meio da área, local que estava o camisa 10, Domínguez, que tinha o gol aberto, mas não finalizou bem e desperdiçou a chance.

O time brasileiro até conseguiu balançar as redes, mas Árias havia encostado com a mão na bola antes de finalizar na trave e Arzamendia colocar para dentro das próprias redes. O quase gol do atual campeão da Libertadores não intimidou os donos da casa, que voltaram a carga aos 31 minutos em bela jogada iniciada e finalizada por Piris da Motta de cabeça, exigindo defesa sensacional de Fábio.

Até o apito final, o jogo seguiu sendo marcado por muita batalha no meio campo, mas nenhuma das equipes conseguiu criar mais oportunidades, finalizando a partida em 0 a 0 e com o goleiro Fábio como melhor da partida, eleito pela Conmebol.

Classificação e Sequência

Após o empate, o Fluminense segue como o líder do grupo A da Conmebol Libertadores, seguido pelo Colo-Colo, que possui 4 pontos. O Cerro Porteño, apesar de também possuir 4 pontos e estar empatado em saldo de gols com a equipe chilena, possui um gol marcado a menos, e isso o coloca na terceira posição, enquanto o Alianza Lima, com 2 pontos é o lanterna do grupo.

O próximo jogo do Tricolor é pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (28) às 16h, na Neo Quimica Arena, contra o Corinthians. Pela Libertadores, o Fluminense só volta a jogar em maio, desta vez contra o Colo-Colo no Chile.