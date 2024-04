Nesta quinta-feira (25), às 19h, no estádio General Pablo Rojas, no Paraguai, o Fluminense entrará em campo pela terceira rodada da Copa Libertadores. O tricolor enfrentará o Cerro Porteño em busca de sua primeira vitória fora de casa na competição.

Em caso de vitória o "time de guerreiros" permanecerá na primeira colocação do grupo, com sete pontos. Três a mais que o atual segundo colocado, Colo-Colo, que tem quatro.

Extracampo conturbado no Flu

O início da semana do Fluminense contou com muito movimento. Além dos diversos rumores da volta do zagueiro Thiago Silva ao Rio de Janeiro, a diretoria tricolor soltou, na última terça (23) , uma notícia informando sobre o afastamento de quatro jogadores do time.

Arthur, Kauã Elias, Alexsander e John Kennedy, todos da base, ficaram de fora dos relacionados para as partidas contra o Cerro Porteño e Corinthians devido a festa durante a concentração do elenco na véspera da partida contra o Vasco.

Além deles, a equipe comandada por Fernando Diniz, não poderá contar com Thiago Santos, Keno, Lelê e Gabriel Pires, todos lesionados. A boa notícia fica por conta da volta do meio-campista Renato Augusto após cinco jogos de ausência.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Jhon Árias, Marquinhos, German Cano.

Cerro em grande fase

Atual segundo colocado no campeonato Paraguai, o Cerro Porteño, venceu quatro dos seus últimos quatro jogos. Sua última derrota aconteceu contra o Colo-Colo na primeira rodada da Libertadores.

Para o jogo contra os brasileiros, a equipe comandada por Manel Jiménez, deverá entrar em campo com força máxima. Os paraguaios apenas não poderão contar com o zagueiro Bruno Valdez.

Provável escalação: Jean; Alan Benitez, Eduardo Brock, Javier Baéz, Santiago Arzamendia; Piris da Motta, Jorge Morel, Fabrizio Peralta; Federico Carrizo, Diego Churin, Cecilio Dominguez.