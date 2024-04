Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Fluminense

Após um dos maiores anos da história do clube, com seu primeiro título da Libertadores e sua primeira participação no Mundial de Clubes da FIFA, o Fluminense começou a temporada de 2024 com novidades e, principalmente, muita expectativa.

Com um elenco mais encorpado e apenas uma perda em seu time titular, o zagueiro Nino, o "Time de Guerreiros" irá iniciar seu caminho em busca do pentacampeonato brasileiro, neste sábado (13), contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, às 21h.

Início de ano irregular

O início de ano tricolor foi marcado pela utilização de jogadores jovens, vindos da base, nas primeiras rodadas do campeonato estadual. Com foco total na final da Recopa Sul-Americana, o Tricolor voltou a usar seu elenco principal apenas na vitória contra o Bangu, por 4 x 1, na 5ª rodada do Campeonato Carioca.

Mesmo com a conquista da Recopa contra seu rival histórico, LDU, o Fluminense não mostrou o mesmo nível apresentado na última temporada. Com diversos desfalques, foi eliminado, na semifinal do carioca, pelo Flamengo, sendo inferior ao seu adversário em quase todos os momentos.

Na Libertadores, o time comandado por Fernando Diniz é líder do grupo com 4 pontos em dois jogos, somados no empate, fora de casa, contra o Alianza Lima e vitória, em casa, frente ao Colo-Colo.

Foto divulgação - CONMEBOL Recopa

Caras novas no Tricolor

Para se reforçar em 2024, o Fluminense adotou a mesma estratégia utilizada desde que Mário Bittencourt e Paulo Angione assumiram a gestão do clube, em 2019. Com dificuldades financeiras, a diretoria opta por jogadores em fim de contrato, em sua maioria mais experientes, e jogadores por empréstimo. Com apenas a perda do zagueiro Nino, o Tricolor das Laranjeiras manteve sua base de 2023 e foi ao mercado pontualmente. Os jogadores contratados foram:

Garotos voando

Em time composto pela mescla de jogadores experientes e outros ainda muito jovens, os destaques da temporada, até aqui, ficam por conta dos garotos. O autor dos dois gols do título da Recopa, o colombiano Jhon Arias, e o recém-chegado Marquinhos que, com a lesão de Keno, assumiu a titularidade do time e a artilharia do Flu na Copa Libertadores, com dois gols em dois jogos, são os principais nomes do time em 2024.

Além deles, a dupla de volantes composta por Martinelli e André, ambos vindos da base, é parte fundamental para o esquema montado por Fernando Diniz. Titulares absolutos, os volantes por muitas vezes atuam de zagueiro para a melhora na saída de bola e criação de oportunidades do time.

Escalação titular: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso, Jhon Árias, Keno; Germán Cano.

Foto Divulgação - Fluminense F.C.

Os "Moleques de Xerém"

Conhecido por ter uma das melhores categorias de base do Brasil, o Fluminense poderá, mais uma vez, usufruir da inesgotável fábrica de Xerém. Além dos jogadores já consolidados no time principal como André, Martinelli e John Kennedy, o Tricolor poderá contar com novos garotos em ascensão:

Felipe Andrade: Zagueiro, de 21 anos, com ótima saída de bola, alta velocidade de recomposição e versatilidade, características essenciais no time de Diniz. No elenco principal o jogador já atuou como zagueiro, lateral esquerdo e volante.

Zagueiro, de 21 anos, com ótima saída de bola, alta velocidade de recomposição e versatilidade, características essenciais no time de Diniz. No elenco principal o jogador já atuou como zagueiro, lateral esquerdo e volante. Isaac: Ponta esquerda, de 19 anos, também já teve minutos no time principal durante a temporada passada e foi destaque do time nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Ponta esquerda, de 19 anos, também já teve minutos no time principal durante a temporada passada e foi destaque do time nas primeiras rodadas do Kauã Elias: Centroavante, de 18 anos, é o principal nome da geração nas categorias de base. Titular no Mundial sub-17 pela Seleção Brasileira, o atacante entrou nos dois jogos do Flu na Libertadores este ano.

Foto divulgação: Leto Ribas- CBF

Busca pelo Penta

Em 2024, com mais opções no plantel, o clube carioca mira a briga pelo título em todas as frentes. A última vez em que o Flu sagrou-se campeão nacional foi em 2012 quando ergueu a quarta taça de sua história. Desde então, sua melhor campanha foi em 2022, ficando com a terceira colocação do Brasileirão.

Briga pelo Maracanã

A disputa pelo uso do Estádio Jornalista Mario Filho está, por mais um ano, em andamento. Gerido pela dupla FLA-FLU desde 2019, o Maracanã possui para esse ano mais dois concorrentes pela gestão. São eles: Consórcio Maracanã Para Todos (Vasco juntamente a WTorre) e Consórcio RNGD (Arena 360), a mesma que administra o Estádio Mané Garrincha.

Apesar do imbróglio, o consórcio FLA-FLU larga na frente para a renovação da gestão do estádio e os times mandarão seus jogos no estádio durante 2024.